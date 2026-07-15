Localizan sana y salva a joven desaparecida

La Fiscalía precisó que las investigaciones siguen su curso para esclarecer los hechos y determinar una posible responsabilidad

Por. Alfredo Peña

Expreso – La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Elementos de las diferentes corporaciones entre ellos la Fiscalía General de justicia del Estado de Tamaulipas, lograron localizar en la colonia Álvaro Obregón a Zayda Merari Moya Pesina de 26 años, y la cual había sido reportada como desaparecida desde el día 10 de julio del presente año.

La información fue confirmada la noche del martes a las 21:30 horas, en el cual aseguraron tener sana y salva a la joven.

A simple vista no mostraba golpes y traía la misma vestimenta.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que su localización fue resultado de un operativo conjunto realizado por la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas.

“Está en perfecto estado de salud. Será trasladada para una valoración médica y posteriormente rendirá su declaración”, señaló la institución, que agregó que por el momento no se proporcionarán más detalles para no entorpecer las investigaciones.

Zayda Merari, empleada de una florería, permanecía desaparecida desde el pasado 10 de julio, por lo que la Fiscalía había emitido una ficha de búsqueda al considerar que su integridad podía estar en riesgo.

Horas antes de confirmarse su localización, su camioneta, una unidad blanca de modelo reciente, fue encontrada abandonada en el cruce de las calles 17 y 18 Zacatecas, en el fraccionamiento Fovissste.

Los primeros en arribar fueron elementos de la Guardia Estatal, quienes confirmaron el reporte y dieron aviso a las autoridades de la Fiscalía Estatal.