Los casinos causal de despidos

ENTRELÍNEAS/ MIGUEL Á. AGUILAR RODRÍGUEZ

Por: Miguel Angel Aguilar Rodriguez

Desde hace por lo menos una semana se procedió a realizar una encuesta interna dentro del morenismo con la única finalidad de saber al momento del posicionamiento ciudadano de cada uno de las y los candidatos que buscan la candidatura del partido en las elecciones del 2027 a saber existen algunas sorpresas en los resultados ya que quienes andaban desaforados realizando todo tipo de reuniones son los que han salido peor calificados en contraste con quienes ni siquiera se han movido al menos de la misma forma que sus compañeros.

Dentro de este ensayo se puso especial énfasis y con razón absoluta en los municipios como Nuevo Laredo, Reynosa, H. Matamoros, San Fernando, Victoria y en todos los que componen el sur de la entidad.

Por ejemplo en H. Matamoros el actual alcalde ALBERTO GRANADOS FAVILA que como se sabe busca la reelección su puntuación no sols resultó muy baja sino que sigue descendiendo de manera gradual lo que a querer o no le da cierta o mucha confianza a su rival político que no es otro que el diputado local VÍCTOR GARCÍA FUENTES quien recio y quedito a dado muestra de contender por la alcaldía de aquella ciudad.

Qué decir decir de Reynosa por mucho la joya de la corona en la elección venidera y donde. el edil CARLOS PEÑA ORTIZ y su clan empujan aparentemente a CLAUDIA HERNÁNDEZ aunque por lo bajo se sabe apoyan a otra persona, ahí también surge la figura de la diputada MAGALY DEÁNDAR que poco a poco ha tomado fuerza muy a su favor dentro del equipo definitorio lo cuál a querer o no le es altamente redituable, asimismo se sabe que la diputada habría hecho un fuerte compromiso con los altos mandos y que tiene que ver con la verdadera hacedora de la política en dicha ciudad que no es otra que la senadora MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, al tiempo.

Mientras que Victoria la situación es hartamente confusa derivada de las fuertes disputas internas existentes en el partido en el poder aumentadas por la aspiración de más de una decena de suspirantes, algo parecido sucede en el Sur de la Entidad con el ingrediente de que allá el panismo quiérase o no es el rival a vencer y mucho más ahora justo en que se viene la elección, al tiempo.

En tanto desacuerdos puntuales pero desleales en la forma de tratar el tema de las decenas de casinos de juego existentes en la entidad pudo ser el principal desacuerdo y la causa final de varios de los “cambios” que finalmente se suscitaron en la actual administración estatal y que a juzgar por los hechos van a seguir en los días por venir.

Lo anterior se desprende de una “filtración” hecha en una cena de “amigos” y en donde al calor de bebidas de alto calado se comenzó a decir de todo y lo más grave sin cuidar absolutamente nada desde luego la secrecía que se supone debe reinar cuando están en juego no solo millones de pesos sino la chamba, así las cosas.

En otro tema como parte de las acciones implementadas por parte del Gobierno del Estado por fortalecer la seguridad en la entidad, el Gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, entregó 17 vehículos tipo pick up equipados como patrulla y dos torres móviles de visualización, a la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas.

Dicho equipamiento cuya inversión supera los 70 millones de pesos fue recibido por el secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas CARLOS ARTURO PANCARDO ESCUDERO quien acompañó al gobernador en el banderazo de arranque de la entrada en operaciones de estas unidades.

Para seguir reforzando como ustedes lo ven cada vez con mayor equipo de mayor capacidad y tecnología en las encomiendas de seguridad y de la reconstrucción del tejido social que nos ha dado buenos resultados en este año de los que hoy gozamos en la entidad, externó el mandatario estatal.

En tanto para garantizar a victorenses y visitantes la tranquilidad necesaria durante este periodo vacacional, el alcalde de Victoria LALO GATTAS BÁEZ puso en marcha el operativo Verano Seguro 2026 con el apoyo de 350 elementos de las distintas fuerzas de seguridad.

En la explanada del Paseo José Méndez el edil local y su esposa LUCY de GATTAS dieron el banderazo oficial a las actividades junto a representantes de las áreas de seguridad federal, estatal y municipal, cámaras empresariales y autoridades educativas.

Para que Victoria cuente con un verano seguro habrá presencia suficiente en calles y rondines de vigilancia en centros comerciales, cajeros automáticos, centros turísticos, escuelas y lugares de concentración coincidieron representantes de las distintas fuerzas de seguridad participantes el cual es compuesto por 350 elementos de los 3 órdenes de gobierno

Correo: maguilar96hotmail.com