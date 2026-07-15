PAN deja abierta probable coalición

La decisión dependerá de un análisis sobre lo que resulte más conveniente para la ciudadanía

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, Tam.- La dirigente estatal del PAN, Gloria Garza Jiménez, dejó abierta la posibilidad de que Acción Nacional vuelva a competir en coalición con otras fuerzas políticas, incluido el PRI, durante el proceso electoral de 2027.

Tras recibir la constancia de mayoría que la acredita como presidenta del partido en Tamaulipas, la panista señaló que la decisión dependerá de un análisis sobre lo que resulte más conveniente para la ciudadanía.

“Nos gustaría evaluar la situación y poder determinar si lo que le conviene a la sociedad es que toda la oposición trabaje junta, es donde vamos a trabajar”, apuntando que esa sería su posición.

La dirigente explicó que por ahora la prioridad del PAN será cumplir con las etapas internas del proceso electoral, ya que en agosto registrarán su intención de participar en los comicios y posteriormente elaborarán su plataforma político-electoral.

Añadió que, una vez cumplidas esas fases, el partido definirá el método para la selección de candidaturas y, en su momento, analizará la viabilidad de construir alianzas con otras fuerzas políticas.

Sobre los perfiles que serán los candidatos para la competencia electoral, aclaró que podrán ser ciudadanos y militantes del mismo partido, por lo que están abiertos a arropar propuestas ciudadanas.

Sobre una auditoría a la gestión del anterior presidente del PAN, Luis René Cantú Galván, señaló que el proceso de entrega-recepción apenas iniciará, “pero nosotros estamos enfocados hacia adelante”.

Agregó que el proceso electoral 2027 es el que les interesa en este momento y en el que estarán enfocados, para tratar de recuperar los espacios perdidos en la pasada contienda.

En cuanto a llevar a cabo una revisión exhaustiva sobre la anterior gestión, aclaró que será el organismo encargado de llevarlos a cabo, quien pudiera hacer los análisis correspondientes, reiterando que por parte de la nueva dirigencia, están enfocados en lo que viene.

“Nosotros estaremos enfocados en lo que realmente le importa a Acción Nacional que son las elecciones constitucionales en el 2027”, reiteró.