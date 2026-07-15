Reconoce CONCANACO SERVYTUR a Américo por impulsar al turismo

Tamaulipas tuvo una derrama de 929 mdp en la Campaña Nacional de Turismo Interno más importante de México celebrada del 18 al 21 de junio de 2026

Por. Staff

EXPRESO-LA RAZÓN

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, Octavio de la Torre de Stéffano reconoció que el liderazgo y visión del gobernador Américo Villarreal Anaya para impulsar el turismo como motor de desarrollo económico y bienestar social en Tamaulipas, contribuyó a lograr extraordinarios resultados durante La Gran Escapada 2026, realizada el pasado mes de junio.

“Su estado es un ejemplo de lo que México puede lograr cuando el sector público, la iniciativa privada y la sociedad se mueven en la misma dirección”, expresó el presidente de la CONCANACO SERVYTUR.

El organismo empresarial dio a conocer que durante la segunda edición de esta iniciativa impulsada desde de la presidencia de la República y organizada por CONCANACO SERVYTUR, en coordinación con la Secretaría de Turismo del Gobierno de México y la Procuraduría Federal del Consumidor, Tamaulipas confirmó la fortaleza de su sector turístico con 59 establecimientos participantes.

Agregó que el estado generó una derrama económica aproximada de 929 millones de pesos en la Campaña Nacional de Turismo Interno más importante de México celebrada del 18 al 21 de junio de 2026.

La oferta de Tamaulipas estuvo centrada en tour operadores, spas y alojamientos, con los municipios de Tampico, Reynosa y Ciudad Victoria como los de mayor participación.

El turismo de naturaleza y aventura, sol y playa, y gastronómico fue el sello distintivo del estado con descuentos de hasta el 15% y una presencia mayoritariamente digital: el 57% de las operaciones de las promociones operó en canal mixto.

“Tamaulipas combina playas, bienestar y gastronomía en una oferta turística cada vez más consolidada. La Gran Escapada ayudó a impulsar a los negocios turísticos de todo el estado”, agregó Octavio de la Torre.

A nivel nacional, La Gran Escapada 2026 cerró su segunda edición con una derrama de 44,000 millones de pesos, 10% más que en 2025, con 6,557 establecimientos de las 32 entidades, 114,000 experiencias turísticas ofertadas y 280 millones de impactos en medios de comunicación, plataformas digitales y redes sociales.