Regreso a clases será el 31 de agosto; SEP publica calendario escolar 2026-2027

La SEP mantuvo una semana adicional de descanso para el personal docente antes del inicio del ciclo escolar, medida que forma parte de los ajustes anunciados por el Gobierno Federal

Por Raúl López García

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó el calendario oficial del ciclo escolar 2026-2027 para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, con el que se confirma que el regreso a las aulas será el próximo 31 de agosto.

El documento establece que el ciclo escolar concluirá el 9 de julio de 2027, por lo que millones de estudiantes del país cursarán un calendario de 185 días efectivos de clases, conforme a lo aprobado por la autoridad educativa federal.

Entre las fechas más relevantes también se incluyen los periodos vacacionales de invierno y Semana Santa, así como las sesiones mensuales de Consejo Técnico Escolar, suspensión de labores docentes, entrega de boletas de evaluación y el proceso de preinscripciones para el ciclo 2027-2028.

La SEP mantuvo una semana adicional de descanso para el personal docente antes del inicio del ciclo escolar, medida que forma parte de los ajustes anunciados por el Gobierno Federal para reconocer la labor del magisterio.

En Tamaulipas, la publicación del calendario permitirá a la Secretaría de Educación del Estado ajustar la planeación del próximo ciclo escolar y preparar el regreso de más de un millón de estudiantes de educación básica a las aulas.

El calendario escolar ya fue publicado de manera oficial en el Diario Oficial de la Federación y será de observancia obligatoria para todos los planteles públicos y privados incorporados al Sistema Educativo Nacional.