Tamaulipas se coloca en el top 2 nacional del bienestar

Mientras el debate público se centra en seguridad, economía y servicios, un estudio del INEGI revela que Tamaulipas es el segundo estado con mayor satisfacción de vida en México.

Por Raúl López García

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Mientras gran parte del debate público gira en torno a la seguridad, la economía o los servicios públicos, un nuevo estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) coloca a Tamaulipas en una posición inesperada: es el segundo estado del país donde la población reporta mayor satisfacción con su vida. La Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) 2025 otorgó a la entidad una calificación de 8.79 puntos en una escala de 0 a 10, por encima del promedio nacional de 8.62, lo que la ubica sólo detrás de Coahuila, que alcanzó 8.85 puntos.

El resultado no mide crecimiento económico ni índices de seguridad, sino algo más complejo: la forma en que las personas valoran su propia vida. Para ello, el INEGI entrevistó a habitantes de las 32 entidades del país mediante una muestra representativa de 37 mil 65 viviendas, evaluando aspectos como la satisfacción personal, el estado emocional, el sentido de propósito, la salud, las relaciones familiares, la situación económica y la percepción del entorno.

El mapa nacional confirma que el norte del país concentra los mayores niveles de bienestar subjetivo. Los cinco primeros lugares corresponden a Coahuila (8.85), Tamaulipas (8.79), Durango (8.78), Sinaloa (8.77) y Baja California Sur (8.77). En el extremo opuesto aparecen Oaxaca, Tabasco, Michoacán, Guerrero y Zacatecas, con calificaciones que van de 8.32 a 8.51, una diferencia que refleja contrastes importantes en la percepción de la calidad de vida entre las distintas regiones del país.

La encuesta también demuestra que el bienestar no depende de un solo factor. A nivel nacional, 59.8 por ciento de la población aseguró sentirse totalmente satisfecha con su vida y 31.4 por ciento dijo estar moderadamente satisfecha. En conjunto, más de nueve de cada diez mexicanos mantienen una percepción positiva de su situación personal, mientras que sólo 8.8 por ciento declaró sentirse poco o nada satisfecho.

Uno de los hallazgos más contundentes del estudio es la relación entre estabilidad económica y bienestar. Entre las personas que afirmaron que en su hogar pueden cubrir con facilidad los gastos habituales, 71 por ciento manifestó sentirse totalmente satisfecha con su vida. En contraste, cuando los ingresos resultan insuficientes para llegar a fin de mes, esa proporción cae hasta 44.1 por ciento, una diferencia de casi 27 puntos porcentuales que confirma que la tranquilidad financiera influye directamente en la percepción de bienestar.

La salud mental aparece como otro de los factores determinantes. El estudio revela que sólo 43.5 por ciento de las personas con indicios de ansiedad reportó sentirse plenamente satisfecha con su vida, frente al 64.3 por ciento de quienes no presentaban esos síntomas. En el caso de la depresión, la diferencia es aún más marcada: únicamente 36.3 por ciento de quienes mostraban indicios depresivos afirmó sentirse totalmente satisfecha, contra 62.7 por ciento entre quienes no enfrentaban esa condición.

La sensación de soledad también impacta de forma significativa en la calidad de vida. Siete de cada diez personas que dijeron no haberse sentido solas durante el último mes afirmaron estar completamente satisfechas con su vida. Sin embargo, entre quienes experimentaron soledad de manera frecuente, ese porcentaje disminuye hasta 36.7 por ciento, evidenciando que las redes familiares y sociales son un componente esencial del bienestar.

Paradójicamente, aunque Tamaulipas figura entre las entidades con mayor satisfacción personal, la encuesta identifica a la seguridad como el aspecto peor evaluado por la población mexicana. Las mujeres calificaron este rubro con 5.95 puntos y los hombres con 6.22, muy por debajo de otros indicadores como la libertad para tomar decisiones sobre la propia vida, que ronda los 9 puntos. El contraste refleja que las personas pueden sentirse satisfechas con su vida aun cuando perciban retos importantes en el entorno público.

Otro dato que fortalece la posición de Tamaulipas es el desempeño de la población femenina. Con una calificación promedio de 8.77 puntos, las mujeres tamaulipecas colocaron al estado entre los mejores del país en este indicador, pese a que, a nivel nacional, ellas registran mayores niveles de ansiedad, depresión y desgaste emocional que los hombres.

El estudio también confirma que la calidad de las relaciones humanas pesa tanto como la economía. Las personas que cuentan con redes de apoyo, mantienen una buena relación de pareja, participan en actividades comunitarias o realizan acciones solidarias obtienen mejores niveles de satisfacción con la vida y un balance emocional más positivo que quienes enfrentan aislamiento social o carecen de vínculos cercanos.

Los resultados colocan a Tamaulipas en una posición privilegiada dentro del país, pero también plantean interrogantes.

¿Qué factores explican que la entidad alcance uno de los niveles más altos de bienestar? ¿Influyen la recuperación económica, la generación de empleo, el fortalecimiento de las redes familiares o la percepción de mejores oportunidades? La encuesta no responde esas preguntas, pero sí ofrece evidencia de que el bienestar va mucho más allá del ingreso y está estrechamente ligado a la salud, la estabilidad emocional y la convivencia social.