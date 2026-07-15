Temen regrese la escasez de agua

Alerta la COMAPA que si persisten las altas temperaturas no se descarta que vuelva el desabasto del agua a la ciudad

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Si en las próximas semanas no se registran lluvias importantes, Ciudad Victoria podría enfrentar nuevamente problemas en el suministro de agua potable, advirtió el gerente de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA), Fernando García Fuentes.

El funcionario exhortó a la población a no confiarse por la recuperación de los manantiales de La Peñita y mantener una cultura permanente del cuidado del agua, ya que además de preservar el recurso, también permite un ahorro en la economía familiar.

Explicó que, aunque actualmente existe una buena producción de agua en los manantiales, las altas temperaturas incrementan el consumo y aceleran la evaporación, lo que provoca una disminución gradual de los niveles de abastecimiento.

«Sabemos que estos manantiales rápidamente se ven afectados por la alta demanda y la evaporación; por eso debemos mantener una cultura del cuidado del agua, aun cuando hoy exista suficiente para atender las necesidades de la ciudad», expresó.

García Fuentes señaló que basta una semana sin lluvias para comenzar a observar una disminución en la producción de los manantiales y, si la ausencia de precipitaciones se prolonga durante un mes, podrían reaparecer los problemas de abastecimiento.

Insistió en que la ciudadanía debe continuar utilizando el agua de manera responsable.

«Que no nos confiemos pensando que hay agua suficiente. Además de cuidar la economía familiar, lo más importante es preservar un recurso que sigue siendo escaso», enfatizó.

Indicó que, si en un plazo de entre un mes y mes y medio no se presentan lluvias, el suministro podría verse nuevamente afectado.

Actualmente, La Peñita produce más de 600 litros por segundo, aunque en temporadas favorables ha llegado a aportar hasta 800 litros por segundo. En conjunto, el sistema abastece alrededor de mil 700 litros por segundo, volumen suficiente para cubrir la demanda de la ciudad, siempre y cuando continúen las precipitaciones.