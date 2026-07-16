Asesinan a periodista en Puebla frente a su hijo de 13 años

Dos pistoleros a bordo de una motocicleta le disparan varias veces; el comunicador Josué Martínez Contreras era director del medio digital Noticias San Martín Texmelucan.

Por Staff

PUEBLA.-Josué Martínez Contreras, director del medio digital Noticias San Martín Texmelucan, en Puebla, fue asesinado en un ataque directo a unos metros de su domicilio en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco, de acuerdo con fuentes policiacas.

El también maestro y abogado de 39 años, fue baleado en múltiples ocasiones por dos sujetos a bordo de una motocicleta, y según testigos, el comunicador iba presuntamente acompañado por su hijo de 13 años.

Al sitio arribaron paramédicos y elementos de seguridad local y estatal, quienes confirmaron el deceso; en tanto, la Fiscalía del Estado de Puebla ya inició las investigaciones correspondientes.

Por otro lado, el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan expresó sus condolencias por el asesinato de Martínez Contreras. “Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amistades y compañeros, deseándoles fortaleza, consuelo y pronta resignación en estos momentos de profundo dolor”, se leyó en un comunicado.