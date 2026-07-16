Donald Trump limita la duración de las visas

Sólo 4 años para estudiantes y visitantes de intercambio; 240 días a periodistas y 90 días para los ciudadanos chinos

Por Staff

Washington.-La administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está poniendo nuevos límites de tiempo a las visas para estudiantes extranjeros, visitantes de intercambio y periodistas, poniendo fin a un sistema de décadas de antigüedad que permite que muchos de ellos permanezcan en los Estados Unidos durante el tiempo que permanezcan en la escuela o en la tarea.

Bajo una nueva regla del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicada el jueves, los estudiantes internacionales y los visitantes de intercambio generalmente se limitarán a 4 años, mientras que los periodistas extranjeros serán admitidos por hasta 240 días, o solo 90 días para los ciudadanos chinos.

Cualquier persona que quiera quedarse más tiempo tendrá que solicitar una extensión o salir del país y solicitar regresar.

La regulación, que entra en vigor 60 días después de la publicación en el Registro Federal en espera de la revisión del Congreso, podría afectar las admisiones para los programas universitarios a partir de agosto y septiembre.

Marca el último paso en la represión más amplia de Trump contra la inmigración desde que regresó al cargo en enero de 2025.

“Durante demasiado tiempo, las Administraciones anteriores han permitido que los estudiantes extranjeros y otros titulares de visas permanezcan en los Estados Unidos prácticamente indefinidamente, lo que representa riesgos de seguridad, cuesta una cantidad incalculable de dólares de los contribuyentes y desventaja a los ciudadanos estadounidenses”, dijo un comunicado de prensa del DHS cuando se propusieron los cambios por primera vez el verano pasado.

La administración dice que los cambios harán que sea más fácil hacer un seguimiento de las personas con estas visas.

“El DHS tiene muchos ejemplos de estudiantes y visitantes de intercambio que permanecen durante décadas en su estatus de estudiante o visitante de intercambio”, dice la regla.