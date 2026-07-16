Vacaciones con luz verde; playas de Tamaulipas son seguras

Tamaulipas iniciará el periodo vacacional con sus principales destinos de playa en condiciones sanitarias óptimas para recibir a miles de visitantes locales y foráneos.

Por Raúl López García

Expreso

A unos días del arranque del periodo vacacional, las cinco principales playas de Tamaulipas fueron declaradas aptas para uso recreativo luego de que los análisis bacteriológicos confirmaran que cumplen con los parámetros establecidos para proteger la salud de los visitantes, informó el comisionado estatal de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), Mario Alberto Rebolledo Urcádiz.

El funcionario explicó que personal de la dependencia realizó los muestreos preventivos en Playa Miramar, El Tesoro, Barra del Tordo, La Pesca y Bagdad, donde no se detectaron niveles de contaminación que representen riesgo para los vacacionistas.

«Hoy podemos decir que todas las playas de Tamaulipas están en condiciones para ser utilizadas con fines vacacionales.

Todas las playas que se revisaron están en condiciones bacteriológicamente adecuadas», afirmó.

Rebolledo Urcádiz destacó que entre los sitios evaluados se encuentra Playa Miramar, donde desemboca el río Pánuco, uno de los puntos que habitualmente genera mayor atención durante los monitoreos sanitarios.

Precisó que estas verificaciones forman parte del programa nacional de vigilancia de agua de mar que se realiza antes de cada temporada vacacional, con el propósito de ofrecer certeza a turistas y prestadores de servicios.

Con estos resultados, Tamaulipas iniciará el periodo vacacional con sus principales destinos de playa en condiciones sanitarias óptimas para recibir a miles de visitantes locales y foráneos.

Numeralia

• 5 playas fueron analizadas.

• 100% aprobaron los estudios bacteriológicos.

• 0 playas presentaron riesgos sanitarios.