Vacaciones dispararían robo de viviendas y hasta de motos en Victoria

Durante las vacaciones los delitos patrimoniales suelen registrar un aumento aproximado del 20 por ciento, especialmente los robos domiciliarios

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

Con el inicio del periodo vacacional, la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Delegación Regional de la Guardia Estatal en Victoria advirtió sobre un posible incremento en delitos patrimoniales, principalmente en robos a casa habitación y robo de motocicletas.

El delegado regional de la Guardia Estatal en Victoria, Ludwing Parras Ángel, informó que actualmente se recuperan entre tres y cuatro vehículos por semana, siendo las motocicletas las unidades que con mayor frecuencia son reportadas como robadas.

Son embargo, señaló que durante las vacaciones los delitos patrimoniales suelen registrar un aumento aproximado del 20 por ciento, especialmente los robos domiciliarios, debido a que muchas familias salen de la ciudad y dejan sus viviendas solas durante varios días.

Ante esta situación, exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones, asegurar correctamente puertas y ventanas, así como reportar cualquier situación sospechosa a través del número de emergencias 911.

“Lo que recomendamos a la ciudadanía es que cierren bien su casa y que reporten cualquier persona o situación sospechosa”, expresó.

El mando policial destacó que actualmente se mantienen operativos institucionales permanentes en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de Justicia del Estado, realizando recorridos de vigilancia en sectores donde históricamente se registra una mayor incidencia delictiva.

Entre las zonas identificadas con mayores reportes de robos mencionó colonias ubicadas en la periferia de la ciudad, como América de Juárez, América Villarreal y Azteca.

Asimismo, recordó que la participación ciudadana es fundamental para prevenir delitos, ya que las corporaciones de seguridad dependen en gran medida de los reportes que realizan los propios ciudadanos para actuar de manera oportuna.