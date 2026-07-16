Van contra los «puentes» escolares no autorizados

Valdez García reiteró que la SET mantendrá supervisión permanente para que los planteles respeten el calendario oficial.

Por Raúl López García

Expreso

CIUDAD VICTORIA.- La Secretaría de Educación de Tamaulipas advirtió que vigilará el cumplimiento del calendario escolar para evitar que se prolonguen de manera indebida los llamados «puentes», con el objetivo de garantizar que los alumnos reciban la totalidad de los días efectivos de clase.

El secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, explicó que aunque el calendario oficial contempla 185 días de actividades, cualquier suspensión adicional deberá compensarse conforme a la normatividad federal.

«Vamos a revisar efectivamente para que luego no haya prolongación de eso. Hay algunos que caen en jueves y se pide el viernes, pero en general, si fuese así, se tienen que reponer», afirmó.

El funcionario precisó que la Secretaría de Educación Pública es la única instancia facultada para autorizar modificaciones al calendario escolar, incluyendo los ajustes que Tamaulipas solicita por las altas temperaturas.

Indicó que la intención es evitar afectaciones al proceso de enseñanza y asegurar que las escuelas cumplan con los contenidos académicos previstos para el ciclo escolar.

Valdez García reiteró que la SET mantendrá supervisión permanente para que los planteles respeten el calendario oficial y cualquier ajuste se realice únicamente con autorización de la Federación.