Volví con vida: Merari rompe el silencio y revela que fue secuestrada

En su publicación, relató que la noche del 10 de julio, al salir de su trabajo, se dirigía a comprar la cena para llegar con sus hermanos; sin embargo, nunca pudo regresar a casa

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

Seis días después de su desaparición, la joven Merari rompió el silencio. A través de un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, confirmó que fue víctima de un secuestro y agradeció a todas las personas que se unieron en oración y compartieron su búsqueda hasta lograr su regreso con vida.

En su publicación, relató que la noche del 10 de julio, al salir de su trabajo, se dirigía a comprar la cena para llegar con sus hermanos; sin embargo, nunca pudo regresar a casa.

«Fui secuestrada», escribió de forma contundente, poniendo fin a las especulaciones que surgieron durante los días en que permaneció desaparecida.

Merari contó que durante el tiempo que estuvo privada de la libertad no dejó de orar y de pedirle a Dios, así como a su madre fallecida, la oportunidad de volver a abrazar a su familia. Reconoció que sintió miedo, pero aseguró que jamás perdió la esperanza de regresar con vida.

La joven recordó que fue liberada durante la madrugada del 15 de julio y que el momento de reencontrarse con sus hermanos y demás familiares le hizo comprender la fuerza que tuvieron las oraciones de cientos de personas, incluso de quienes nunca la conocieron.

En su mensaje también desmintió los rumores que circularon en redes sociales durante su desaparición.

«No estuve de fiesta. No estuve con un novio. No me fui por decisión propia. Fui privada ilegalmente de mi libertad», expresó, al afirmar que nunca habría abandonado voluntariamente a sus hermanos ni habría dejado de comunicarse con ellos.

Merari señaló que regresar con vida representa un verdadero milagro, especialmente en un estado donde numerosas familias continúan esperando noticias de sus seres queridos desaparecidos.

La joven aprovechó además para señalar que durante esos momentos difíciles no recibió el apoyo que esperaba por parte de la empresa donde laboraba, situación que, dijo, atenderá posteriormente por las vías correspondientes, ya que por ahora su prioridad es recuperarse física y emocionalmente junto a su familia.

En la parte final de su publicación hizo un llamado a la población para extremar precauciones, avisar siempre a familiares cuando salgan de casa, compartir su ubicación con personas de confianza y mantenerse comunicados para reducir riesgos.

Finalmente, reiteró su agradecimiento a quienes nunca dejaron de buscarla, compartieron su fotografía, preguntaron por ella y mantuvieron viva la esperanza de encontrarla con vida.

«Gracias por ayudarme a volver a casa», concluyó la joven, en un mensaje que rápidamente recibió miles de reacciones de solidaridad y alivio por su regreso.