Agosto activará al Atlántico, pero no amenaza a Tamaulipas

La vigilancia meteorológica continuará durante las próximas semanas, mientras las ondas tropicales provenientes de África siguen su recorrido habitual sobre el Atlántico, sin representar hasta el momento un riesgo para México ni para Tamaulipas.

Por Antonio H. Mandujano

Expreso

A pesar de que agosto marca el inicio del periodo más dinámico de la temporada de ciclones y huracanes en el océano Atlántico, los pronósticos meteorológicos actuales no muestran señales de afectaciones para México, y por lo tanto, ni para Tamaulipas.

Información difundida por la página de meteorología «Huracán Info-México», señala que, conforme a la climatología, agosto es considerado el segundo mes con mayor actividad ciclónica del año en la cuenca atlántica, por lo que resulta normal que los meteorólogos comiencen a vigilar las ondas tropicales que emergen desde las costas de África.

De manera preliminar, los modelos meteorológicos de largo plazo proyectan que durante la segunda semana de agosto podrían desarrollarse algunas ondas tropicales de mayor intensidad sobre el Atlántico tropical.

Sin embargo, hasta el momento la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) no ha identificado probabilidades significativas para el desarrollo de ciclones tropicales qué puedan afectar el Golfo de México.

El meteorólogo Rubén García explicó que, aunque la temporada 2026 se perfila como menos activa de lo habitual, eventualmente podrían registrarse algunas formaciones ciclónicas en la región atlántica, un comportamiento considerado normal para esta época del año.

Entre los escenarios analizados, el conjunto de miembros del modelo europeo muestra entre un 15 y un 20 por ciento de probabilidades para la formación de una depresión tropical entre el Caribe y África entre el 9 y el 12 de agosto.

No obstante, los especialistas enfatizan que se trata de proyecciones preliminares sujetas a cambios conforme avance el monitoreo.

Y para Tamaulipas, el panorama continúa siendo favorable, pues actualmente (y muy seguramente por casi todo agosto) no existen o existirán sistemas tropicales con trayectoria hacia el Golfo de México ni condiciones que sugieran una amenaza para las costas del noreste del país.

Los expertos recomiendan seguir atentos a los informes oficiales conforme avance la temporada, especialmente porque agosto, septiembre y octubre suelen concentrar la mayor parte de la actividad ciclónica en el Atlántico.

Sin embargo, por ahora no hay motivos de preocupación para la población tamaulipeca.

La vigilancia meteorológica continuará durante las próximas semanas, mientras las ondas tropicales provenientes de África siguen su recorrido habitual sobre el Atlántico, sin representar hasta el momento un riesgo para México ni para Tamaulipas.