Luis Lauro bajo la lupa

ENTRE LINEAS / MIGUEL ANGEL AGUILAR RODRÍGUEZ

La salida de LUIS LAURO REYES RODRÍGUEZ como delegado del programas federales de bienestar quien como bien se sabe comunicará mediante un video público de su salida yen donde hay que decirlo en ningún momento hace mención del porqué tal vez se deba que la situación de su separación no sea del todo decorosa, al respecto nos dicen que tras su“renuncia” existen un sinfín de anomalías muchas de ella que tienen que ver con la presunto desvío del presupuesto público y otras más con el mal uso de alguno de los muchos programas que encabezó por cuatro años.

Asimismo en su exposición deja muy claro que seguirá o al menos insinúa que no abandonará Tamaulipas lo que no se sabe es porque si pretende buscar algún posición en la elección venidera o por que le recomendaron no alejarse tanto por aquello de que está sujeto a una investigación.

Al respecto habrá que estar muy al pendiente si realmente cabría la posibilidad de que fuera llamado a dar cuentas habida cuenta que el gobierno federal morenista tienen muy hecho el caminito de no hacer absolutamente nada cuando se trata de indagar el “trabajo” de sus

funcionarios y de ello hay más de una decena de casos, ahí está el de ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ solo por citar alguno.

En tanto el escabroso asunto de DAFNE ZAPATA la niña que fuera asesinada dentro de la ” escuela” militarizada Doenitz sigue dando mucho de qué hablar debido a las excesivas imprecisiones en las que se han visto envueltas las autoridades que llevan el archiconocido caso judicial empezando por la jueza MA CIRIA MORA GONZÁLEZ quien e incluso han sido fuerte y abiertamente señalada de no estar haciendo bien su trabajo, al menos familiares y un nutrido grupo de ciudadanos de Altamira así lo han manifestado.

La situación lejos de ir tomando un sesgo jurídico apegado derecho se ha ido distorsionando debido al mal procedimiento que desde un inicio se observó en el mentado feminicidio a tal grado que tuvo que intervenir la mismísima presidenta de la nación CLAUDIA SHEINBAUM PARDO para que las cosas estén siendo atendidas de acuerdo a la legalidad que el caso amerita.

Por lo demás pese a que la mentada “escuela” se supone que debe ser supervisada por las autoridades educativas correspondientes, estás se deslindaron de toda responsabilidad siendo que sí se investiga a bien sin duda que habrá cierta o mucha participación en tan lamentable hecho, por el momento a lo que más han llegado es ordenar se extinga toda clase de educación militarizada en dichos espacios como si con ello devolvieran la vida a la infortunada niña, así las cosas.

En otro tema externamos en pasados comentarios que el tema de la refinería o centro de almacenamiento “descubierto” en un paraje de Reynosa por la Fiscalía General de la República y desde donde se distribuían a varios estados de la república millones de litros de combustibles diariamente estarían involucrados conocidisimos empresarios del ramo y otros dedicados al sector privado e incluso al ámbito gubernamental algunos de H. Matamoros,Victoria, Reynosa, Nuevo León y Coahuila principalmente.

Sobre esto último nos filtran que la autoridad competente ya ha enviado requerimientos legales en una primera etapa donde se pudieran localizar siendo la idea suprema ir desenmarañando una presunta red huachicol ese que brota por doquier y que el ex presidente y muy mentiroso ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR se canso de gritonear que ya no existía.

En otro tema la economía de Tamaulipas registró un crecimiento de un 5.2 por ciento en el primer trimestre del 2026 de acuerdo con el indicador trimestral de la actividad económica estatal (ITAEE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, resultado que representa el mayor avance de la entidad en los últimos años y que coloca al estado como el de mayor contribución al crecimiento de la economía nacional durante el periodo evaluado.

De acuerdo con la información del INEGI el dinamismo económico de Tamaulipas se sustentó en un desempeño positivo de los tres grandes sectores productivos, primarios crecieron 16.5 por ciento, secundarias 9.4 y las terciarias 1.1 por ciento, reflejando una

expansión equilibrada de la actividad económica estatal.

Este crecimiento del 5.2 por ciento confirma que la economía de la entidad se mantiene sólida, fuerte y con una perspectiva de crecimiento sostenido, todo ello gracias a la estrategia de desarrollo impulsada por el Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA aunado al esfuerzo conjunto del sector productivo de las y los trabajadores de Tamaulipas con el fin de fortalecer la competitividad y atraer más inversiones y generar más oportunidades para las familias tamaulipecas.

Correo: maguilar96hotmail.com