Ocho minutos de angustia: la llamada al 911 que documentó la emergencia de Dafne

El audio constituye uno de los registros que documentan los momentos previos a la atención prehospitalaria de Dafne. La grabación muestra la secuencia de la emergencia desde el primer reporte al 911 hasta la llegada de los paramédicos .

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso- La Razón

La voz al otro lado de la línea era de desesperación. «Por favor, señorita, porque creo que se me está muriendo una alumna», dice la mujer que marca al 911. A partir de ese momento transcurren ocho minutos con 20 segundos que quedaron registrados en la llamada de emergencia.

La comunicación comienza con la solicitud urgente de una ambulancia. Mientras la operadora confirma la ubicación, la reportante identifica el inmueble ubicado en la calle Francisco Sarabia, de la colonia Primero de Mayo, y pide acelerar el envío de los cuerpos de auxilio.

Una vez validada la dirección, la operadora pregunta por la condición de la menor. La respuesta describe un cuadro crítico.

«Está sacando espuma por la boca… está inconsciente, literalmente», responde la mujer, quien también informa que se trata de una alumna de aproximadamente 13 años.

La operadora continúa con la valoración telefónica. Pregunta si la adolescente respira, si presenta movimientos o si observa que el pecho se eleva. Las respuestas confirman que la situación se agrava.

«No, no se mueve… ya no respira, señorita. Ya no respira», insiste la reportante.

Ante ese escenario, el personal del 911 activa el protocolo de reanimación cardiopulmonar a distancia. Primero ordena colocar a la menor de lado para reducir el riesgo de broncoaspiración y, después de confirmar la aparente ausencia de respiración, comienza a dirigir las maniobras de RCP.

La operadora pregunta si alguna persona presente sabe aplicar primeros auxilios. La respuesta es negativa. Entonces solicita colocar el teléfono en altavoz y guía cada compresión torácica, mientras mantiene contacto permanente con la reportante.

Durante varios minutos, la conversación se concentra en las instrucciones para mantener las maniobras de reanimación. La operadora pide no detener las compresiones y verifica en repetidas ocasiones si la adolescente presenta alguna reacción.

«No, no, no se mueve», responde la mujer.

La llamada concluye cuando la reportante confirma el arribo de la ambulancia de Protección Civil.

«Ya llegó la ambulancia», informa antes de finalizar la comunicación.

El audio constituye uno de los registros que documentan los momentos previos a la atención prehospitalaria de Dafne. La grabación muestra la secuencia de la emergencia desde el primer reporte al 911 hasta la llegada de los paramédicos .

A través de redes sociales fue compartido el audio sin que se tenga una postura oficial sobre su veracidad.