Ordenan mantener congeladas las cuentas de Cabeza de Vaca

La FGR acusa al ex mandatario de Tamaulipas de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Perla Reséndez

Expreso

Un Tribunal Colegiado de Circuito, resolvió que las cuentas bancarias del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca deberán continuar aseguradas, tal como lo ordenó en 2022 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Lo anterior al resolver un recurso de revisión promovido por la FGR, luego que primeramente el entonces Juez Octavo de Distrito en Reynosa, otorgó el amparo (1240/2022) promovido por el mismo García Cabeza de Vaca contra la orden de la FGR para que sus cuentas y las de 12 personas físicas y 24 jurídicas fueran aseguradas.

En aquella ocasión, el Juez determinó que que el aseguramiento de las cuentas era una medida temporal y que únicamente podía mantenerse durante 180 días, al considerar que ese era el plazo necesario para la investigación.

Además, como ese periodo ya había transcurrido, resolvió que no existía justificación para mantener el aseguramiento de las cuentas y le concedió el amparo al exgobernador.

Sin embargo, inconforme con esa determinación, la FGR promovió la revisión de dicha resolución, la cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado de Reynosa.

En esta segunda instancia, el Tribunal Colegiado de Reynosa, determinó en el amparo en revisión (26/2024) que fue ilegal concederle el amparo a Francisco Javier García Cabeza de Vaca; por lo tanto, subsiste la orden de aseguramiento de sus cuentas bancarias, al estimar que el plazo dependía del curso de la investigación.

La FGR acusa al ex mandatario de Tamaulipas de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió por unanimidad revocar el amparo que protegía al exgobernador, validando la orden de captura que existe contra García Cabeza de Vaca, quien vive con su familia en Texas, Estados Unidos.