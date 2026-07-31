Va de nuevo…

VIDA DIARIA / ROSA ELENA GONZÁLEZ

Va de nuevo porque a veces parece que la gente se hunde en un mar de desaciertos, egoísmos, banalidades, rencores, envidias y frustraciones. Que muchos se pierden en un mundo materializado y cada vez más deshumanizado, que no disfrutan de lo bello que es el simple hecho de amanecer un nuevo día.

Cierto es que la naturaleza humana es perfecta, aunque compleja, todos tenemos la capacidad de albergar los mismos sentimientos y cada quien los manifiesta de acuerdo a sus necesidades o conveniencias, pero está en cada uno darle el cauce correcto antes de que sea demasiado tarde.

Es verdad que desde el inicio de la creación los sentimientos se confunden, unos se entrelazan con otros para lograr un fin, pero siempre será bueno tener la sabiduría para tomar lo bueno de cada uno de ellos y hacer la vida llevadera y feliz.

Dicen que la discordia, la ira y la ambición van de la mano, entre las tres son capaces de desencadenar los peores conflictos del hombre, que en ocasiones le hacen perder la razón, oscurecer el alma y endurecer el corazón, tarde o temprano traen desgracia, por lo que con esos sentimientos se tiene que tener precaución.

Que la intriga y rumor corren por los pasillos de lo incierto, tratando de cobijarse en la verdad, pero la mayoría de las veces van envueltos en la mentira caos, desconsuelo y hasta tragedias, con eso se debe tener mesura.

Los celos van acompañados de la intriga y la curiosidad envenenando almas, sembrando desconfianza. En estos casos la buna comunicación es la solución.

La justicia se acompaña de la verdad y aunque deberían estar sobre cristalinas aguas, muchas veces se esconden en ríos revueltos de maldad, mares profundos de intolerancia, oscuros rincones de conveniencia, hoy día se tiene que tener mucha sabiduría para encontrarles y encaminarles por el camino del bien.

La esperanza y los sueños se acompañan y avanzan por empedrados senderos, donde los obstáculos pretenden no dejarles llegar al final feliz, pero siempre se debe continuar, porque los sueños son para realizarse y la esperanza es la última que debe morir.

La envidia, esa maldita que nubla los sentidos y envenena el alma, siempre va acompañada de la cizaña, las dos hacen daño, pero dañan más al ser en el que viven, del que se alimentan, porque no les dejan ser felices, siempre estarán mirando y envidiando en lugar de actuando, disfrutando, aprovechando el tiempo para ser mejores.

La lealtad va de la mano de la gratitud se apoyan en el respeto para proteger lo bueno de la vida evitando que la envidia les mal aconseje y caer en la tentación, la conveniencia y la desilusión.

La ignorancia se acompaña de la soberbia tratando de hacer caer a la humildad que busca la manera de hacerles entender que el más sabio debe ser tolerante y las lecturas de la vida saberlas leer.

Siempre se ha dicho que el amor va acompañado de la locura porque por culpa de ella perdió la visión y la razón y solo escucha lo que le dicta el corazón, aunque a veces caiga en decepción.

En fin, lo cierto es que la vida se debe vivir con pasión, amar con el corazón sin perder la razón, saber diferenciar todos los sentimientos, desechar los oscuros y albergar los buenos, porque esos son los que dan plenitud, felicidad.