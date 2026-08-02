Ariana Grande preocupa a fans por delgadez

Tras estrenar 'Petal', el nuevo video de Ariana Grande, sus fans mostraron preocupación por su figura.

ESTADOS UNIDOS.- Ariana Grande preocupa a fans por su delgadez en “Petal”, el video musical de su nuevo álbum del mismo nombre, el cual fue publicado el pasado 31 de julio.

La canción que le da nombre al octavo álbum de estudio de Ariana Grande fue lanzada con un video que esperaba romper el internet por el regreso de la cantante a la escena musical; sin embargo, el clip de más de 6 minutos se volvió viral por otros motivos.

Dirigido por Christian Breslauer, el video musical nos muestra a la superestrella estadounidense interpretando a «Pepper», una talentosa pero sufrida aspirante a actriz que busca recuperar su lugar bajo los reflectores en una audición llena de estética de época inspirada en clásicos del cine.

Pero las reacciones en plataformas como X, TikTok e Instagram no se centraron tanto en la canción, sino en la apariencia de Ariana Grande. La conversación se volvió aún más intensa al sumarse a recientes fotografías filtradas durante sus interacciones cotidianas con admiradores, alimentando un ciclo mediático que parece no dar tregua a la Intérprete de «7 rings».

“Petal”: ¿De qué trata el video musical de Ariana Grande y por qué está causando polémica?

«Petal» fue concebido como una pieza teatral dentro de la videografía de Ariana Grande. En el video, la estrella da vida a un personaje que intenta convencer a un tribunal de ejecutivos de la industria sobre su valía artística.

Con referencias estilísticas que guiñan el ojo a producciones como Vaselina, la narración combina secuencias coreografiadas con diálogos cargados de tensión dramática. La trama sugiere que la protagonista fue en su momento una gran figura que perdió su brillo por razones no explicadas del todo y que ahora está dispuesta a tomar medidas drásticas ante la frialdad y el rechazo constante de los productores.

A pesar del nivel de producción, el debate en redes sociales se desvió rápidamente hacia la figura de la cantante.

Escenas en las que realiza movimientos con vestidos vintage o utiliza blusas a los hombros y sin mangas se convirtieron en el centro de análisis por parte de arianators y espectadores de internet, quienes coinciden en que Ariana luce visiblemente más delgada que en sus etapas previas.

Las capturas de pantalla del video, donde la cantante viste atuendos ajustados que dejan al descubierto sus hombros y clavículas, comenzaron a circular en cuestión de minutos acompañadas de mensajes que oscilan entre el cariño, el desconcierto y la especulación sobre su estado de salud actual.

Para muchos seguidores que han seguido su trayectoria desde sus inicios en la televisión juvenil hasta convertirse en una de las vocalistas más influyentes del planeta, el contraste visual en este nuevo material audiovisual encendió focos rojos de inquietud.

Por otro lado, una fracción igualmente ruidosa de su fandom ha salido en su defensa, recordando que juzgar o escudriñar la apariencia física de una persona desde una pantalla de teléfono no solo resulta imprudente, sino que atenta contra la propia privacidad y salud mental de la artista.

Esta división de opiniones ha abierto un debate en redes, donde personas han señalado hasta dónde termina la preocupación legítima del público por la integridad de su artista favorito y dónde comienza el hostigamiento estético no solicitado.

¿Qué ha dicho Ariana Grande sobre los comentarios sobre su cuerpo?

Esta no es la primera ocasión en que la cantante de 33 años se encuentra en el centro de un debate público enfocado en su peso. Grande ha abordado directamente esta problemática en diversas oportunidades, marcando límites claros sobre lo que considera una intrusión incómoda en su vida personal.

El antecedente más recordado ocurrió en abril de 2023, cuando publicó un extenso video en su cuenta de TikTok dirigido especialmente a quienes comparaban su silueta actual con fotografías del pasado.

En aquel mensaje, Ariana reveló que la imagen corporal que muchos de sus fans tomaban como el estándar ideal de su vida correspondía en realidad a una época sumamente oscura y compleja en lo personal:

«Lo que ustedes consideraban mi versión más saludable, era en realidad el punto más bajo de mi vida. Estaba tomando muchos antidepresivos, bebiendo alcohol sobre ellos, comiendo mal y estando en el momento más difícil de mi salud mental.!

La intérprete enfatizó que la salud luce diferente en cada individuo y que es imposible determinar el bienestar de alguien simplemente observando sus fotos o apariciones en pantalla.

Asimismo, hizo un llamado enfático a la empatía colectiva, sugiriendo que la gente debería sentirse menos cómoda opinando sobre los cuerpos ajenos, incluso cuando piensen que lo hacen con intenciones amables o de preocupación genuina.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR