Atienden reporte por presunto maltrato animal; confirman que perrita estaba fuera de peligro

Durante la visita, inspectores verificaron que la perrita permanecía temporalmente sujeta con una cadena de longitud suficiente debido a que los propietarios realizaban trabajos de reparación y adecuación de la reja del domicilio para evitar que saliera a la vía pública

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Un reporte ciudadano por un presunto caso de maltrato animal en la colonia Puertas Coloradas movilizó a personal de Protección Animal y Ecología de Tampico, quienes tras una inspección confirmaron que la mascota se encontraba en buen estado de salud y bajo el cuidado de su familia, lo que descartó cualquier situación de riesgo.

La autoridad municipal informó que la atención se realizó de manera oportuna, por instrucción de la presidenta municipal, Mónica Villarreal Anaya.

Durante la visita, inspectores verificaron que la perrita permanecía temporalmente sujeta con una cadena de longitud suficiente debido a que los propietarios realizaban trabajos de reparación y adecuación de la reja del domicilio para evitar que saliera a la vía pública.

«Al realizar la inspección se constató que la perrita se encontraba en buen estado de salud y bajo el resguardo de su familia»

Una vez concluidas las labores de reparación, la mascota fue liberada y permaneció nuevamente libre dentro del inmueble, como ocurre de manera habitual.

Las autoridades expresaron que el objetivo de la revisión fue corroborar las condiciones en las que se encontraba el animal y garantizar su bienestar.

«Una vez finalizados los trabajos, la perrita fue liberada y permanece nuevamente libre dentro de su hogar»

El Gobierno de Tampico agradeció la participación de la ciudadanía al reportar cualquier situación que pudiera representar un riesgo para los animales, al considerar que estas denuncias permiten verificar los casos y actuar cuando es necesario.

«Reiteramos nuestro compromiso de seguir atendiendo cada reporte con responsabilidad, privilegiando siempre el bienestar de los animales y promoviendo una cultura de tenencia responsable en nuestro municipio», puntualizó la autoridad.