Cae presunto autor material en caso de feminicidio de Valeria

Las autoridades también investigan una posible relación de “R1” con el feminicidio de Valeria Márquez.

JALISCO, MÉXICO.- A más de un año del feminicidio de la influencer Valeria Márquez, la Fiscalía de Jalisco confirmó la detención de un hombre identificado como Iván Martín “N”, señalado como presunto coautor material del crimen. La captura se produjo durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, después de que agentes de la Fiscalía Estatal ejecutaran una orden de cateo en un inmueble localizado en la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan.

Dentro de la propiedad fueron aseguradas dos armas de fuego, una calibre .40 milímetros y otra calibre .9 milímetros, además de teléfonos celulares e identificaciones.

El detenido fue trasladado a las instalaciones del Ministerio Público, donde quedó a disposición de las autoridades mientras se desarrolla el procedimiento penal en su contra.

La Fiscalía informó que la investigación es encabezada por la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia.

La audiencia inicial determinará la legalidad de la detención y será el primer momento procesal para conocer los elementos con los que el Ministerio Público pretende sostener la acusación.

El crimen que quedó registrado un video en vivo

Valeria Márquez fue asesinada el 13 de mayo de 2025 mientras se encontraba en su estética, ubicada dentro de una plaza comercial de la colonia Residencial del Valle, en Zapopan.

El feminicidio adquirió una enorme repercusión nacional e internacional debido a que la joven realizaba una transmisión en vivo a través de redes sociales cuando ocurrió el ataque.

La escena quedó vinculada desde el primer momento con la difusión de imágenes en internet, lo que convirtió el asesinato en uno de los casos de violencia contra una mujer más mediáticos de los últimos años en Jalisco.

Desde entonces, la investigación ha buscado establecer quién ordenó el ataque, quiénes participaron directamente en su ejecución y cuál fue el motivo del feminicidio.

Ahora, la detención de Iván Martín “N” abre una nueva línea para intentar responder esas preguntas.

Conexión con “R1” cambia el rumbo de la investigación

El arresto ocurre pocos días después de una revelación que modificó el alcance conocido del caso.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que las investigaciones relacionadas con Ramón Ángel “N”, alias “R1”, no se limitan al asesinato del exalcalde de Uruapan Carlos Manzo.

Según el funcionario, las autoridades también investigan una posible relación de “R1” con el feminicidio de Valeria Márquez.

García Harfuch explicó que el hijo de “R1”, identificado como Francisco “N”, habría mantenido una relación sentimental con Valeria Márquez y que, de acuerdo con los datos obtenidos por las autoridades, habría existido un historial de amenazas.

«El hijo del ‘R1’ tenía una relación sentimental con Valeria. Ya la había amenazado en varias ocasiones, y todo indica, esto ya se va a probar, que el hijo le pide a su papá, al R1, que cometan el feminicidio», afirmó el titular de la SSPC.

La declaración es uno de los elementos más relevantes conocidos públicamente sobre el móvil que las autoridades investigan.

Pero existe una diferencia fundamental entre un señalamiento de investigación y una responsabilidad penal acreditada: la posible participación de cada persona deberá ser demostrada ante un juez.

Quién es el detenido

Hasta ahora, la Fiscalía de Jalisco no ha detallado públicamente cuál habría sido exactamente la función de Iván Martín “N” en el asesinato de Valeria Márquez.

Las autoridades lo identifican como presunto coautor material, pero será durante las audiencias cuando deberán presentar los elementos que sustenten esa acusación.

La detención adquiere relevancia porque ocurrió en un inmueble donde fueron localizadas dos armas de fuego y teléfonos celulares, objetos que podrían convertirse en elementos de investigación dentro de la carpeta ministerial.

El aseguramiento de estos objetos no demuestra por sí mismo que hayan sido utilizados en el feminicidio. Su relevancia dependerá de los peritajes, análisis balísticos, estudios de telefonía y demás pruebas que presente la Fiscalía.

La relación entre el detenido, “R1” y Francisco “N” tampoco ha sido detallada públicamente en todos sus extremos.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR