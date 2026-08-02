Centro Histórico de Tampico requiere rescate y mantenimiento para preservar su patrimonio

Fernando Bueno Alfaro, ex presidente del Colegio de Arquitectos en el sur de Tamaulipas, señaló que la vocación turística de la ciudad obliga a cuidar tanto la imagen urbana como sus inmuebles históricos.

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Como uno de los principales destinos turísticos del sur de Tamaulipas, Tampico debe reforzar la conservación de su patrimonio histórico y atender el deterioro de edificios emblemáticos antes de que representen un riesgo para la población, advirtió Fernando Bueno Alfaro, ex presidente del Colegio de Arquitectos en el sur de Tamaulipas.

El especialista señaló que la vocación turística de la ciudad obliga a cuidar tanto la imagen urbana como sus inmuebles históricos.

Expresó que sitios como la Antigua Aduana Marítima y el Faro de la Barra forman parte del patrimonio arquitectónico que debe preservarse mediante trabajos de mantenimiento y restauración.

«Tampico debe ser un ámbito turístico, tratar bien a la gente, enseñar lo que tenemos; el patrimonio en la Aduana, el Faro de la Barra hay que arreglarlo. Esas estructuras son forjadas; antes no había máquinas eléctricas. Todo se hacía a base de pernos, se ensamblaba»

Bueno Alfaro explicó que la falta de mantenimiento en edificios antiguos provoca un deterioro progresivo que con el tiempo, obliga a realizar intervenciones más costosas o incluso enfrentar riesgos para la seguridad de las personas.

«Lo que pasa es que como no se le da mantenimiento, llega un punto en que no tienes otro retorno más que darle una solución al problema, porque si no se los das se viene abajo y mata gente. Ya ha matado gente aquí en el centro; se ha muerto gente por desprendimiento de los aleros»

El ex presidente del Colegio de Arquitectos indicó que una de las principales dificultades para rescatar los inmuebles del Centro Histórico radica en los conflictos entre los propietarios.

Señaló que muchos edificios permanecen abandonados porque sus dueños enfrentan disputas familiares, consideran que no son rentables o no están dispuestos a invertir en su conservación.

«La gente que son los dueños tienen problemas legales internos entre familiares, ven que no es un negocio, ven que le tienen que meter mucho dinero, prefieren no metérselo. Quieren que el gobierno les ayude en todo; no se puede»

Propuso que las autoridades convoquen a reuniones individuales con los propietarios de cada inmueble para conocer su situación jurídica y definir estrategias de recuperación.

«Edificio particularmente con cada propietario hacer una reunión las autoridades y platicar para ver en qué estatus está cada edificio; ni las autoridades saben cómo está. Quieren arreglar un edificio, no encuentran a los dueños; muchas veces se esconden o ya murieron, están intestados. Los herederos normalmente quieren sacar dinero, no quieren invertir; el patrimonio se ha ido perdiendo»

El arquitecto insistió en que la recuperación del Centro Histórico requiere la participación conjunta de autoridades, propietarios e iniciativa privada, al considerar que conservar los inmuebles emblemáticos no solo protege la seguridad de la población, sino que también fortalece la identidad de Tampico y su potencial como destino turístico y cultural para las futuras generaciones.