Choque por alcance en Altamira deja dos lesionados

Debido a la fuerza del choque dos tripulantes de la camioneta pick-up sufrieron lesiones que requirieron su traslado a un hospital de la zona a bordo de la ambulancia

Por Óscar Figueroa

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAM.- Un aparatoso choque por alcance registrado la mañana de este domingo en la Avenida de la Industria de Altamira dejó un saldo de dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales a la altura del semáforo de Nhumo.

El accidente ocurrió cuando una camioneta Chevrolet Equinox impactó por la parte posterior a una camioneta pick-up Chevrolet S-10.

De acuerdo con el testimonio del conductor afectado, la unidad se encontraba en alto en el semáforo al momento del impacto.

Integrantes de la brigada de voluntarios en accidentes viales y elementos de Tránsito acudieron al punto para realizar labores de abanderamiento.

Mientras los brigadistas evaluaban la condición de los involucrados, una ambulancia del DIF que pasaba por el sitio hizo una parada de emergencia para sumarse a las labores de auxilio.

Debido a la fuerza del choque dos tripulantes de la camioneta pick-up sufrieron lesiones que requirieron su traslado a un hospital de la zona a bordo de la ambulancia, mientras que el conductor de la Equinox resultó con molestias menores.

Agentes de Tránsito detuvieron al presunto responsable del percance en el lugar para ponerlo a disposición de la Fiscalía General de Justicia, autoridad que determinará el deslinde de responsabilidades conforme a la ley.