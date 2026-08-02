COMAPA SUR fortalece la infraestructura hidrosanitaria con obras de rehabilitación

Al inicio de la presente administración se enfrentó una problemática acumulada durante años, derivada del abandono institucional y la falta de inversión en infraestructura.

Por. Mario Prieto

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Como parte de la estrategia para modernizar la infraestructura hidrosanitaria y mejorar la prestación de los servicios, COMAPA Sur ha sustituido 63.37 kilómetros de tubería entre 2023 y julio de 2026, una cifra histórica que refleja el compromiso de la actual administración con la renovación de las redes de agua potable y drenaje sanitario.

Estas acciones han permitido atender de manera prioritaria los tramos con mayor deterioro, fortaleciendo la operación del sistema, disminuyendo la incidencia de fugas, colapsos y escurrimientos, además de brindar mayor confiabilidad a la infraestructura que da servicio a miles de usuarios en Tampico y Ciudad Madero.

Al inicio de la presente administración se enfrentó una problemática acumulada durante años, derivada del abandono institucional y la falta de inversión en infraestructura. Gran parte de las redes hidrosanitarias superaban los 50 años de antigüedad, mientras que la falta de mantenimiento preventivo contribuyó al desgaste de tuberías y al incremento de fallas en distintos sectores de la zona conurbada.

A diferencia de administraciones anteriores, que sustituían en promedio apenas cinco kilómetros de tubería por año, la actual gestión multiplicó significativamente ese ritmo de trabajo, alcanzando resultados sin precedentes, con especial énfasis en 2024, cuando se rehabilitaron 26.5 kilómetros, y en 2025, con 18.7 kilómetros adicionales.

Con estas obras, COMAPA Sur avanza en la modernización de la infraestructura hidrosanitaria, atendiendo un rezago histórico y sentando las bases para un sistema más eficiente, seguro y confiable, en beneficio de la población y con la visión de garantizar un mejor servicio para los próximos años.