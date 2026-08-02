COMAPA SUR mantiene avance histórico en reposición de pavimentos

Hasta julio de 2026, el organismo ha restituido 68,123 metros cuadrados de pavimento en los municipios de Tampico y Ciudad Madero, una cifra sin precedentes que supera en más de tres veces los 20,800 metros cuadrados rehabilitados durante el periodo 2018-2022

POR MARIO PRIETO

EXPRESO-LA RAZÓN

Como parte de las acciones para atender las afectaciones derivadas de las reparaciones en las redes de agua potable y drenaje, COMAPA Sur mantiene un programa permanente de reposición de pavimentos, consolidando un avance histórico durante la presente administración.

Hasta julio de 2026, el organismo ha restituido 68,123 metros cuadrados de pavimento en los municipios de Tampico y Ciudad Madero, una cifra sin precedentes que supera en más de tres veces los 20,800 metros cuadrados rehabilitados durante el periodo 2018-2022.

Este resultado refleja el compromiso de COMAPA Sur no solo con la modernización de la infraestructura hidráulica y sanitaria, sino también con la recuperación de las vialidades intervenidas, garantizando que cada obra concluya con la reposición del pavimento para beneficio de la ciudadanía.

Las acciones continúan desarrollándose de manera permanente. Tan solo durante la última semana se realizaron trabajos de pavimentación en diversos puntos de la zona conurbada, incluyendo las colonias Del Bosque, Primavera, Morelos y Mosco, en Tampico, así como en Ampliación Unidad Nacional, en Ciudad Madero, entre otros sectores.

Con estas labores, COMAPA Sur reafirma su compromiso de mantener un ritmo constante de trabajo, atendiendo las necesidades de la infraestructura hidráulica sin dejar de lado la recuperación de las vialidades, mejorando la movilidad y la calidad de vida de las familias de la región.