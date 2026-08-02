Encabeza Sheinbaum inicio de obra del Hospital General Regional IMSS en Oaxaca

El complejo hospitalario, que cuenta con una superficie de 50 hectáreas, estará conformado por un hospital del IMSS, uno del ISSSTE y uno más del IMSS-Bienestar, y para este se realizará una intervención de 10 mil millones de pesos.

La jefa del Ejecutivo destacó que este proyecto hará justicia al pueblo de Oaxaca, brindándoles un verdadero derecho a la salud. Además, anunció que pronto iniciará la construcción del hospital del IMSS Bienestar, que también estará ubicado en la Ciudad Salud.

En un mensaje, la presidenta recordó que el objetivo de su gobierno es que, al terminar el sexenio, aunque estés afiliado al IMSS, puedas recibir tratamiento para las principales enfermedades en el ISSSTE si te queda más cerca, o en el Bienestar.

“Nuestra visión es que esas tres instituciones formen parte de lo que llamamos el servicio universal de la salud en México. ?De tal manera que, por ejemplo, aquí en este lugar, el Ñuu tata, se está construyendo un hospital del ISSSTE de primerísimo nivel, un hospital del IMSS y aquí también lo anuncio: se va a construir un nuevo hospital del IMSS Bienestar para darle fortaleza… Tres hospitales, las tres instituciones de salud van a estar aquí y además van a compartir algunos servicios”, dijo.

Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), explicó que el Hospital General Regional Oaxaca será equiparable al Centro Médico Nacional La Raza o a Siglo XXI, ya que atenderá a casi un millón de oaxaqueños y oaxaqueñas.

Foto: Gobierno de México

Hospital se construirá en un terreno de 56 mil metros cuadrados

Resaltó que la construcción del hospital se realizará en un terreno de 56 mil metros cuadrados, tendrá 530 camas, 260 de ellas serán para hospitalización y 270 para las áreas de urgencias y terapia intensiva.

“Y con lo más importante, también 53 consultorios y 57 diferentes especialidades. Algunas de ellas nunca las habíamos tenido en biología molecular, medicina nuclear, oncología quirúrgica, neurocirugía y, desde luego, todas las especialidades. Y bueno, simplemente decirles nueve quirófanos, salas de tococirugía, salas de expulsión, tres salas de endoscopía, 42 máquinas de hemodiálisis”, comentó.

En cuanto a los avances del Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE, que estará ubicado en la llamada “Ciudad de la Salud”, su director general, Martí Batres, sostuvo que dicha obra tiene un avance del 62 por ciento y señaló que para este se realizó una inversión de tres mil 500 millones de pesos. Incluso, aseveró que este está totalmente construido en tiempo récord.

“Va a tener 508 camas, de las cuales 250 serán censables y habrá camas de terapia intensiva de observación, etcétera, y 61 camas de urgencias y un helipuerto para trasladar a personas que se encuentren graves y que puedan ser atendidas a tiempo y se salve su vida. Va a contar con 43 consultorios, 11 quirófanos, 36 especialidades; entre esas, entre algunas más, cardiología, temas del corazón, geriatría, temas de la gente grande, ginecología, oncología, al tema del cáncer, pediatría, niñas y niños, urología”, subrayó.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, puntualizó que el megaproyecto hospitalario (que incluye un hospital del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar), el más grande del país, saldará una deuda histórica con el pueblo del estado, pues argumentó que durante años los oaxaqueños vivieron con la incertidumbre y con la esperanza de que hubiera un espacio para atender la salud de quienes más lo necesitan.

“Soy testigo incluso antes de asumir la responsabilidad en Oaxaca, de ver una y otra vez las filas interminables afuera del hospital general. Vimos a familias enteras esperando durante horas con la incertidumbre reflejada en el rostro y con la esperanza de que hubiera un espacio para atender a quienes más querían. ?Durante las giras por Oaxaca, llegamos a conocer a personas con un familiar enfermo, gente que se aferraba a la esperanza, porque eso era lo único que tenían. Escuchamos las historias de las familias que se preguntaban si su familiar alcanzaría a recibir atención médica a tiempo o si les alcanzaría para comprar la mitad de medicamentos que su paciente necesitaba”, dijo.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO