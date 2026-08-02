GBG se fue de vacaciones en Tamaulipas y reduce casos

En la actualización más reciente, correspondiente al término de la segunda semana del receso vacacional, la cifra descendió a 81 casos activos, lo que representa una reducción importante en el número de animales afectados

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La incidencia del Gusano Barrenador del Ganado (GBG) mostró una disminución significativa en Tamaulipas durante la segunda semana del periodo vacacional de verano, por lo que arranca agosto con una cifra mucho menor a la de los últimos meses.

Los datos anteriores, fueron publicados en el más reciente informe de Casos Activos de GBG en México que emite el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Al cierre de la primera semana de vacaciones, la entidad mantenía más de 120 casos activos de la plaga.

Sin embargo, en la actualización más reciente, correspondiente al término de la segunda semana del receso vacacional, la cifra descendió a 81 casos activos, lo que representa una reducción importante en el número de animales afectados.

La disminución también tuvo impacto en la posición que ocupa Tamaulipas dentro del panorama nacional.

Después de permanecer durante varios meses entre los cinco estados con mayor número de casos activos, la entidad descendió hasta el décimo lugar nacional, reflejando una mejora en el control y seguimiento de los brotes registrados en territorio tamaulipeco.

Según el reporte de Senasica, los 81 casos activos se distribuyen en 11 municipios del estado, concentrándose principalmente en la zona centro y sur.

Los municipios con mayor número de casos son:

* Soto la Marina: 24 casos.

* Aldama: 17 casos.

* Ocampo: 13 casos.

* Jaumave: 6 casos.

* Tula: 4 casos.

* Victoria: 4 casos.

* Llera: 3 casos.

* Tampico: 3 casos.

* Palmillas: 2 casos.

* Abasolo: 1 caso.

* Casas: 1 caso.

* Ciudad Madero: 1 caso.

A nivel nacional, el reporte de Senasica contabiliza mil 871 casos activos de Gusano Barrenador del Ganado, por lo que Tamaulipas representa actualmente poco más del cuatro por ciento del total de casos vigentes en el país.

La reducción registrada durante las últimas semanas ocurre en medio de los esfuerzos de vigilancia epidemiológica, atención de reportes y control sanitario implementados por las autoridades agropecuarias para contener la propagación de la plaga, considerada una de las principales amenazas para la actividad pecuaria debido a las afectaciones que provoca en bovinos y otras especies de producción.

Aunque la tendencia es favorable para Tamaulipas, las autoridades mantienen la vigilancia en las zonas donde todavía permanecen casos activos, particularmente en municipios como Soto la Marina, Aldama y Ocampo, que concentran más de la mitad de los registros vigentes en la entidad.