Grave un motociclista tras accidente en la Tampico-Mante

Automovilistas que circulaban por la zona detuvieron su marcha para brindarle ayuda inicial, pero la víctima presentó una lesión severa en la cabeza.

Por. Óscar Figueroa

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un motociclista de 27 años de edad resultó con heridas de gravedad tras sufrir un accidente el mediodía de este domingo sobre la carretera Tampico-Mante, en el tramo comprendido entre las colonias Río Tamiahua y Tres Marías con dirección de norte a sur en Altamira.

Hasta el momento las autoridades desconocen si el joven derrapó sobre la carpeta asfáltica o si un vehículo lo impactó.

Automovilistas que circulaban por la zona detuvieron su marcha para brindarle ayuda inicial, pero la víctima presentó una lesión severa en la cabeza.

Agentes de la Guardia Estatal arribaron al sitio para resguardar el perímetro, mientras que personal de la Guardia Nacional División Caminos acordonó el área para evitar otro percance.

El cierre parcial de la vía generó un embotellamiento con largas filas de vehículos en trayecto hacia la zona conurbada.

Paramédicos de Bomberos Voluntarios de Tamaulipas, al mando de Salvador Vargas, proporcionaron la atención médica inicial y trasladaron al lesionado de emergencia al Hospital General de Tampico «Dr. Carlos Canseco», donde los médicos reportan su estado de salud como delicado.