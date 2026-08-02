Hacienda le pone tache a 3 bancos en México

No registraron una calificación satisfactoria en la Evaluación de Desempeño de las Instituciones de Banca Múltiple

Por. Staff

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer que tres bancos que operan en el país no registraron una calificación satisfactoria en la Evaluación de Desempeño de las Instituciones de Banca Múltiple. Por ello, se enfrentan a un proceso que de no cumplirlo les traería diversas sanciones

Un total de 46 de las 49 instituciones de banca múltiple evaluadas obtuvieron una calificación satisfactoria, de conformidad con la metodología prevista en la Ley de Instituciones de Crédito y en los Lineamientos para la Evaluación de Desempeño de las Instituciones de Banca Múltiple.

Los bancos con mala calificación fueron:

Banco Shinhan de México, subsidiaria de Shinhan Bank Korea.

Banco Bancrea.

Banco Credit Suisse (México), que es subsidiaria de Credit Suisse AG, con sede en Suiza.

El título octavo de la Ley de Instituciones de Crédito, en su Artículo 276, establece que la evaluación de desempeño se hará respecto del grado de orientación y cumplimiento de las instituciones de banca múltiple en el desarrollo de su objeto social al apoyo y promoción de las fuerzas productivas del país y al crecimiento de la economía nacional, entre otros aspectos que determine la autoridad.

Las evaluaciones de desempeño tendrán como propósito principal promover que las instituciones de banca múltiple cumplan con sus funciones y asuman el papel que les corresponde como partes integrantes del Sistema Bancario Mexicano”, añade el Artículo 277.

Artículo 281 de la misma Ley de Instituciones de Crédito indica que en caso de que el resultado de la evaluación de desempeño no sea satisfactorio, la institución deberá presentar para aprobación de la Secretaría de Hacienda un plan para subsanar las deficiencias que se hayan encontrado, lo cual depende de cada caso y que les fueron comunicadas previo a la publicación de los datos.

La Evaluación de Desempeño de las Instituciones de Banca Múltiple tiene por objeto valorar la contribución de estas instituciones al apoyo y promoción del desarrollo de las fuerzas productivas del país y al crecimiento de la economía nacional, con apego a sanas prácticas y usos bancarios.

Por lo anterior, se aclaró que “en caso de que dicho plan no sea presentado por la institución correspondiente, no sea aprobado o no sea cumplido en sus términos, serán aplicables las medidas a que se refiere el Artículo 53 de la Ley”.

Precisamente el Artículo 53 de la Ley de Instituciones de Crédito, segundo párrafo, muestra que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) establecerá como medidas que deberán cumplir las instituciones de crédito orientadas a incentivar más financiamiento al sector productivo y parámetros para diversas operaciones.

Las medidas que determine, según sea el caso, deberán ser aprobadas por la Junta de Gobierno de la CNBV y podrán ser temporales. A la par, pondrá puntos que refuercen las actividades del sistema bancario bajo el Artículo 4 de la Ley de Instituciones de Crédito.

La SHCP aclaró los bancos con menos de cinco años de operación son objeto de una evaluación con fines exclusivamente indicativos y de seguimiento, es por ello por lo que BNP Paribas México y Banco Bineo no tendrán que presentar un plan a las autoridades, pero también al ser evaluados con “satisfactorio, con observaciones”.

Esta misma nota la sacó Banco de Inversión Afirme y Banca Afirme; mientras que el resto de los participantes del sector bancario tuvieron una evaluación “satisfactoria”, entre los que destacan: BBVA México, Banorte, Santander, Banamex, Citi, Inbursa y Scotiabank.

Esto tampoco afectó a aquellas instituciones que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), como Regional, Compartamos (de la matriz Gentera) y Banco del Bajío, que están listadas como Grupo Financiero Banorte e Inbursa.