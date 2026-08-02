¿Hay riesgo en México por los HUEVOS contaminados con SALMONELA?

Se recomienda mantener las medidas habituales de higiene de los alimentos y estar atento a cualquier actualización que puedan emitir las autoridades sanitarias

MÉXICO.- La alerta sanitaria por huevos posiblemente contaminados con Salmonella Enteritidis en Estados Unidos ha generado preocupación entre consumidores, luego de que más de 1.5 millones de docenas fueran retiradas del mercado y el brote fuera relacionado con 98 casos de salmonelosis, varios de ellos con necesidad de hospitalización.

Los productos involucrados fueron elaborados por Midwest Poultry Services en Texas y corresponden a huevos blancos y marrones de gallinas criadas en libertad. De acuerdo con la información de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), fueron producidos entre el 6 de junio y el 3 de julio de 2026, mientras que sus fechas de consumo preferente abarcan del 20 de julio al 17 de agosto.

La cercanía de algunos de los estados afectados con la frontera mexicana ha abierto una nueva duda sobre si estos huevos también llegaron a México y existe algún riesgo para los consumidores del país, ya que entre los lugares donde fueron comercializados se encuentran Texas y Nuevo México, ambos fronterizos con territorio mexicano.

Sin embargo, con la información disponible sobre este retiro, México no aparece entre los lugares donde fueron distribuidos oficialmente los productos involucrados. La alerta de la FDA identifica su comercialización en seis estados de Estados Unidos, por lo que hasta ahora no hay información que indique que los lotes señalados hayan sido distribuidos oficialmente en supermercados mexicanos.

¿Los huevos contaminados con salmonela se vendieron en México?

La alerta de la FDA identifica su comercialización en seis estados de Estados Unidos | Archivo

De acuerdo con la información difundida por la FDA, los huevos relacionados con el retiro llegaron a establecimientos comerciales de Texas, Luisiana, Oklahoma, Arkansas, Nuevo México y Misisipi. La lista proporcionada por las autoridades estadounidenses no incluye establecimientos ubicados en México.

Esto significa que, hasta el momento, no existe evidencia dentro de esta alerta de que los huevos señalados hayan sido comercializados oficialmente en territorio mexicano. La situación debe diferenciarse del riesgo general de contraer salmonelosis por alimentos contaminados, que puede presentarse independientemente de este brote específico.

La FDA mantiene la recomendación para los consumidores estadounidenses que pudieron adquirir los productos de revisar los empaques y evitar su consumo. Los huevos involucrados pueden encontrarse todavía dentro de su periodo de consumo preferente, pues algunas fechas llegan hasta el 17 de agosto de 2026.

¿Qué riesgo representa la salmonela y cuáles son los síntomas?

Los huevos involucrados pueden encontrarse todavía dentro de su periodo de consumo preferente | Archivo

La Salmonella Enteritidis puede provocar una infección intestinal después de consumir alimentos contaminados. Los síntomas pueden comenzar entre seis horas y seis días después de la exposición e incluyen diarrea, fiebre, dolor o cólicos abdominales, náuseas y vómitos.

Aunque muchas personas se recuperan después de algunos días, existen grupos con mayor posibilidad de desarrollar complicaciones, entre ellos niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados. En los casos graves, la infección puede extenderse fuera del intestino y requerir hospitalización.

Hasta ahora, el brote relacionado con estos huevos suma 98 casos confirmados de salmonela. Para los consumidores en México, se recomienda mantener las medidas habituales de higiene de los alimentos y mantenerse atento a cualquier actualización que puedan emitir las autoridades sanitarias.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO