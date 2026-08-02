Hombre se desploma en entrada a edificio y fallece

Desde temprana hora, el hombre permaneció tendido en ese lugar, ante lo cual vecinos del área reportaron lo sucedido.

Por. Benigno Solís/La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un adulto mayor falleció luego de desplomarse en la entrada de un edificio del centro de Tampico, la mañana del domingo.

Desde temprana hora, el hombre permaneció tendido en ese lugar, ante lo cual vecinos del área reportaron lo sucedido.

A las 10:30 de la mañana, arribaron Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas al inmueble, situado en calle César López de Lara, entre Madero y Héroes del Cañonero.

En el punto ya se encontraban elementos de la Guardia Estatal.

Los voluntarios examinaron a la persona, percatándose que ya no contaba con signos vitales, notificando de inmediato lo ocurrido a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas

Aparentemente, el adulto mayor sufrió un paro cardíaco que le arrebató la vida.

Elementos de la Policía Investigadora y personal de Servicios Periciales llegaron para tomar conocimiento del fallecimiento y realizar el trabajo de campo respectivo.

Más tarde se ordenó el traslado del cadáver a la morgue local donde se le practicaría la necropsia de ley.