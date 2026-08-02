Intensifican operativo de hidratación

La Dirección de Protección Civil y Bomberos mantiene activo el Operativo de Hidratación en distintos puntos de la ciudad como parte de las acciones impulsadas por la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal

POR. STAFF

EXPRESO-LA RAZON

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.- Como parte de las acciones impulsadas por la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal para proteger la salud de las y los neolaredenses durante la temporada de calor, la Dirección de Protección Civil y Bomberos mantiene activo el Operativo de Hidratación en distintos puntos de la ciudad.

Las brigadas operativas recorren diariamente parques, plazas, hospitales, paradas de autobús, avenidas principales y otros espacios donde se concentra un mayor número de personas expuestas al sol, distribuyendo bebidas hidratantes y sueros orales a peatones, trabajadores, familias y ciudadanos que permanecen al aire libre durante periodos prolongados.

“Nos manejamos de 11:00 de la mañana a las 5:00 de la tarde, cuando el calor sigue fuerte.

Son las unidades móviles operativas de Protección Civil las que llevan termos con agua y vasos tipo cono; de esta manera realizamos los rondines de hidratación por la ciudad para mitigar cualquier tipo de riesgo”, informó Humberto Fernández Diez de Pinos, director de Protección Civil.

El operativo se desarrolla durante las horas de mayor intensidad solar con el propósito de prevenir casos de deshidratación, agotamiento por calor y golpe de calor, padecimientos que pueden poner en riesgo la salud de la población.

La Dirección de Protección Civil y Bomberos exhortó a la ciudadanía a mantenerse bien hidratada, consumir agua de manera frecuente, evitar la exposición prolongada al sol, utilizar ropa ligera y de colores claros, así como brindar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.

“Estamos convencidos de que estos operativos están funcionando porque tienen muy buena aceptación. La gente recibe el agua y ve con muy buenos ojos estas acciones; entre más personas estén hidratadas, será mejor para todos”, señaló el personal operativo.

La presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal ha reiterado que la prevención es una prioridad para su administración, por lo que continuará fortaleciendo las acciones que permitan salvaguardar la salud y el bienestar de la población durante la temporada de altas temperaturas.

Protección Civil y Bomberos mantendrá el Operativo de Hidratación mientras prevalezcan las condiciones climáticas extremas, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal con la seguridad y el bienestar de las familias de Nuevo Laredo.