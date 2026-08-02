Llega Liverpool Express al centro de Altamira

El inmueble dispondrá de un piso de exhibición de 250 metros cuadrados y área de estacionamiento.

Por. Óscar Figueroa

La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- La cadena departamental Liverpool sumará presencia en la zona sur con la llegada del formato Liverpool Express al centro de Altamira.

El establecimiento estará ubicado en una plaza comercial sobre la calle Francisco Javier Mina número 215, entre Agustín de Iturbide y Capitán Pérez, a una cuadra de la plaza principal.

El inmueble dispondrá de un piso de exhibición de 250 metros cuadrados y área de estacionamiento.

La sucursal operará bajo una modalidad de atención híbrida. Los usuarios tendrán acceso a muestras físicas de mercancía y a módulos digitales para realizar compras dentro del catálogo completo de la tienda en línea.

Además, el local contará con punto de entrega para el programa Click & Collect y terminales de cobro rápido.

Funcionarios de la Dirección de Desarrollo Económico destacaron que la habilitación del local generará fuentes de trabajo.