Paola Dalay reacciona a rumores de ruptura con José Eduardo Derbez

A través de las redes sociales, Paola Dalay reaccionó a los rumores de ruptura con José Eduardo Derbez

MÉXICO.- Ante rumores de ruptura con José Eduardo Derbez, Paola Dalay ha enviado varias indirectas que usuarios han tomado como una respuesta a todo lo que se ha dicho en los últimos días.

Los rumores de separación cobraron fuerza luego de que Paola Dalay borró las fotografías de la pareja en las redes sociales y la difusión de versiones que sugieren una presunta infidelidad por parte de José Eduardo Derbez.

Aunque algunas versiones afirman que el distanciamiento es real, ninguno de los involucrados ha emitido un comunicado oficial que confirme la ruptura definitiva.

Paola Dalay reacciona a comentarios sobre rumores de ruptura con José Eduardo Derbez

En medio de rumores de separación, Paola Dalay comenzó a reaccionar a comentarios de sus seguidores que sugerían una infidelidad por parte de José Eduardo.

Paola Dalay (Instagram/@paodalay_2203)

En particular, llamó la atención que le diera “me gusta” a un mensaje que decía: “Si es verdad que se separaron, es obvio que él perdió, no ella”.

Reaccionó a otro mensaje que criticaba el morbo de la gente: “Cuando alguien termina es porque ya se acabó todo, no tiene por qué dar explicaciones”.

Ante los señalamientos de que ella le habría sido infiel con un hombre llamado Lalo Arzate, Paola reaccionó con sarcasmo y buen humor.

Etiquetó directamente a Arzate en un comentario diciendo: “Jajaja, ¿cómo ves Lalo Arzate?”, aclarando implícitamente que él es un amigo cercano tanto de ella como de José Eduardo.

Cuando una seguidora comentó que se veía “triste”, ella respondió: “No manches, hermosa”.

Asimismo, coincidió con un seguidor que opinó que su vida privada no debería concernir a otros, respondiendo con un contundente “Exacto”.

A pesar de estas interacciones que alimentan los rumores, es importante destacar que, hasta el momento, Paola Dalay no ha emitido un comunicado oficial que confirme o desmienta de manera definitiva el fin de su relación de seis años con José Eduardo Derbez.

¿Cómo ha reaccionado José Eduardo Derbez a rumores de ruptura con Paola Dalay?

A diferencia de Paola Dalay, quien borró casi todas sus fotos juntos en Instagram, José Eduardo Derbez aún conserva las imágenes de su relación en su cuenta y continúa siguiendo a la madre de su hija en la plataforma.

Lejos de pronunciarse sobre la crisis, José Eduardo Derbez ha compartido fotografías de su estancia en Bilbao, España.

En sus historias y publicaciones se le ve visitando museos y sonriendo junto a su equipo de trabajo, acompañando las fotos con mensajes de agradecimiento hacia ellos.

Estas imágenes, al mostrarlo “muy bien acompañado” por amigos y colegas, pero sin Paola, han sido interpretadas por algunos seguidores como una señal de distanciamiento.

Se ha documentado que uno de sus últimos rastros digitales de afecto hacia Paola fue el 1 de julio, cuando reaccionó a una serie de fotografías de ella con un breve comentario que decía: “Wow”.

Aunque su publicación más reciente acumuló miles de reacciones y preguntas de usuarios sobre el paradero de Paola y la veracidad de la ruptura, el actor ha optado por no responder a estos cuestionamientos.

Hasta el momento, mientras Paola ha tenido reacciones más activas y sarcásticas en redes sociales, José Eduardo ha mantenido una postura hermética de su relación.

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS