Pondrán primera piedra del Hotel Marriott en Altamira

La obra requerirá una inversión de 15 millones de dólares y formará parte de la plaza comercial Puerto, un complejo que albergará área corporativa de oficinas y restaurantes.

Por. Óscar Figueroa

La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Tres años después de su anuncio inicial, la construcción del Hotel Marriott en Altamira iniciará este jueves 13 de agosto a las 11:00 horas con la colocación de la primera piedra, confirmó el alcalde Armando Martínez Manríquez.

La obra requerirá una inversión de 15 millones de dólares y formará parte de la plaza comercial Puerto, un complejo que albergará área corporativa de oficinas y restaurantes.

Con 134 metros de altura, el hotel Marriott se convertirá en la torre más alta de la zona conurbada.

El hotel estará ubicado sobre la Avenida de la Industria, entre la empresa Maseca y la anterior agencia de Kenworth.

«Es una primicia. Vamos a colocar la primera piedra de donde inicia la construcción del Hotel Marriott. Ya obtuvieron la licencia de manifestación de impacto ambiental y será un detonante muy importante para la economía regional».

Estudios de mercado señalan que el 70% de los pasajeros que arriban al aeropuerto de Tampico viajan por motivos de negocios vinculados al sector industrial de Altamira, lo que genera saturación en el hospedaje local.

«Será una oferta hotelera más para el municipio y para toda la zona sur de Tamaulipas. Cuando hay convenciones los hoteles se saturan, así que este proyecto ayudará a atender esa demanda», señaló Martínez Manríquez.