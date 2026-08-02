Pronostican invierno más frío para centro y sur de Tamaulipas

Especialistas señalaron que regiones aledañas a Ciudad Victoria, y de la zona conurbada de Tampico, Ciudad Madero y Altamira podrían experimentar episodios de frío más intensos en comparación con la mayoría de los inviernos observados desde 2016

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

Aunque su llegada aun es algo larga, páginas especializadas en monitoreo meteorológico como Meteo Alert Victoria y Meteo Alert Tampico han advertido que el próximo invierno podría convertirse en uno de los más fríos registrados en la última década para el centro y sur de Tamaulipas, una condición que estaría asociada a una mayor frecuencia de masas de aire ártico y sistemas frontales durante la temporada invernal.

A través de publicaciones difundidas en sus redes oficiales, los especialistas señalaron que regiones aledañas a Ciudad Victoria, y de la zona conurbada de Tampico, Ciudad Madero y Altamira podrían experimentar episodios de frío más intensos en comparación con la mayoría de los inviernos observados desde 2016.

De acuerdo con los análisis compartidos por ambas plataformas meteorológicas, las condiciones atmosféricas actuales favorecen la posibilidad de una temporada con incursiones más constantes de aire polar hacia el noreste de México, lo que incrementaría el potencial de descensos significativos de temperatura y eventos de “norte” en la región.

El pronóstico cobra relevancia debido a que el invierno meteorológico, que comprende del 1 de diciembre al 28 de febrero, y el invierno astronómico, que inicia con el solsticio de invierno durante la última decena de diciembre, podrían presentar condiciones más rigurosas que las registradas en años recientes.

Aunque los especialistas aclaran que aún faltan varios meses para el inicio oficial de la temporada invernal y que los modelos climáticos continúan ajustándose, la tendencia observada apunta a un escenario favorable para la llegada de frentes fríos más activos sobre Tamaulipas.

De confirmarse estas proyecciones, el invierno 2026-2027 podría destacar como uno de los más significativos de los últimos diez años en el centro y sur del estado, una región donde habitualmente los efectos de las masas de aire ártico se traducen en marcados descensos térmicos, fuertes vientos y condiciones de ambiente frío durante varios días consecutivos.

Las páginas Meteo Alert Victoria y Meteo Alert Tampico indicaron que continuarán actualizando sus pronósticos estacionales conforme avance el otoño y exista mayor certeza sobre el comportamiento de los patrones atmosféricos que definirán la intensidad del próximo invierno.