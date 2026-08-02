Refuerzan operativos viales ante aumento de autobuses turísticos en Tampico

Autoridades intensifican los operativos de vialidad y habilitan espacios exclusivos para facilitar el arribo de las y los visitantes sin afectar la circulación

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- La temporada vacacional de verano se refleja en las calles de Tampico con un incremento en la llegada de autobuses turísticos y chárters al Centro Histórico.

Autoridades intensifican los operativos de vialidad y habilitan espacios exclusivos para facilitar el arribo de las y los visitantes sin afectar la circulación.

El director de Tránsito y Vialidad de Tampico, Héctor Manuel Rodríguez Silva, estimó que cada fin de semana de verano arriban cerca de 15 autobuses turísticos al primer cuadro de la ciudad, cuyos pasajeros se hospedan en hoteles de la zona antes de visitar los principales atractivos turísticos, especialmente Playa Miramar.

«Cada fin de semana estamos recibiendo alrededor de 15 autobuses turísticos en el Centro Histórico y contamos con un área exclusiva para que estas unidades se estacionen de manera ordenada, evitando congestionamientos vehiculares»

El funcionario explicó que el espacio destinado para estas unidades se encuentra en el área donde anteriormente operaban los mercados provisionales, sobre la calle Héroe de Nacozari.

Dijo que los agentes de Tránsito mantienen un operativo permanente para orientar a los operadores, ya que algunos llegan guiados por sistemas GPS desactualizados y requieren apoyo para llegar a sus destinos.

«Nuestros elementos brindan orientación vial y las patrullas también están equipadas para ofrecer apoyo mecánico básico o asistencia en caso de alguna eventualidad»

Rodríguez Silva expresó que además de los autobuses turísticos también ha aumentado la llegada de visitantes en combis y caravanas organizadas, por lo que aseguró que la corporación mantiene los dispositivos de apoyo durante todo el periodo vacacional.

«Queremos que quienes visitan Tampico tengan una estancia segura, ordenada y se lleven una buena experiencia de la ciudad», concluyó.