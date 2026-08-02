Retiran de forma urgente cientos de empaques de moras

Aunque estos alimentos dejaron de venderse desde finales de junio, se pidió a los consumidores revisar sus congeladores ante la posibilidad de que todavía los tengan

ESTADOS UNIDOS.- Autoridades sanitarias de Estados Unidos emitieron una nueva alerta por el retiro de varios empaques de moras y frutos rojos congelados, luego de que se identificara una posible contaminación con una cepa de Escherichia coli capaz de provocar enfermedades gastrointestinales y complicaciones de consideración.

De acuerdo con la información difundida por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), la medida fue anunciada el 29 de julio y publicada por la dependencia un día después. La advertencia comprende diferentes presentaciones de moras azules y mezclas de frutos rojos orgánicos congelados que fueron comercializadas en supermercados.

El posible riesgo está relacionado con E. coli O145:H28, una cepa de E. coli productora de toxina Shiga (STEC). Las autoridades sanitarias explicaron que una infección puede provocar síntomas como calambres intensos en el estómago, diarrea que puede contener sangre y vómitos, aunque algunas personas pueden desarrollar complicaciones de mayor gravedad.

La alerta inicialmente estaba relacionada con un lote específico de moras azules; sin embargo, después de revisar el rastreo de los productos y la información epidemiológica proporcionada por las autoridades de salud pública, se tomó la decisión de ampliar el retiro a todos los lotes de las presentaciones involucradas. Aunque estos alimentos dejaron de venderse desde finales de junio, se pidió a los consumidores revisar sus congeladores ante la posibilidad de que todavía los tengan almacenados.

¿Qué moras están retirando del mercado?

No se aconseja consumir este alimento | Archivo

El retiro comprende productos de la marca GreenWise, entre ellos moras azules enteras orgánicas y mezclas de frutos rojos enteros orgánicos congelados. Los empaques fueron comercializados en dos tamaños diferentes y pueden identificarse mediante el código UPC que aparece en la presentación.

Los productos involucrados son:

Moras azules enteras orgánicas, 283 gramos — UPC 41415-06453. Moras azules enteras orgánicas, 1.36 kilogramos — UPC 41415-12053. Frutos rojos mixtos enteros orgánicos, 283 gramos — UPC 41415-06753. Frutos rojos mixtos enteros orgánicos, 1.36 kilogramos — UPC 41415-12153.

Según la información proporcionada a la FDA, estos productos fueron distribuidos en supermercados de Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia. Las autoridades solicitaron a quienes tengan alguno de los empaques señalados no consumir su contenido, sino desecharlo o devolverlo al establecimiento donde fue adquirido para solicitar un reembolso.

¿Cuáles son los riesgos para la salud?

Puede causar complicaciones de salud | Archivo

La E. coli O145 puede provocar una enfermedad caracterizada por fuertes calambres o dolores estomacales, diarrea que puede ser sanguinolenta y vómitos. Aunque la mayoría de las personas sanas logra recuperarse aproximadamente en una semana, la infección puede tener consecuencias más graves en determinados pacientes.

Una de las complicaciones asociadas con esta bacteria es el síndrome urémico hemolítico (SUH), una enfermedad que puede desarrollarse principalmente en niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados. Por esta razón, estos grupos deben tener especial precaución ante una posible exposición.

Las autoridades sanitarias recomendaron revisar los productos que permanezcan almacenados en el congelador y evitar consumir cualquiera que coincida con las presentaciones incluidas en la alerta, aun cuando no presente cambios visibles en su apariencia.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO