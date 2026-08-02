Sheinbaum mantiene aprobación de entre 68% y 72%

La encuesta más reciente de El Financiero reportó que la aprobación de la mandataria se ubicó en 68 por ciento, nivel que prácticamente no registra cambios respecto a las mediciones anteriores

Por. Staff

Expreso-La Razón

MÉXICO.- Las principales encuestas nacionales publicadas en los últimos meses coinciden en un mismo diagnóstico: la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene una amplia aceptación ciudadana y Morena conserva una posición competitiva rumbo a los próximos procesos electorales, de acuerdo con mediciones difundidas por El Financiero, De las Heras Demotecnia y El Heraldo de México.

La encuesta más reciente de El Financiero reportó que la aprobación de la mandataria se ubicó en 68 por ciento, nivel que prácticamente no registra cambios respecto a las mediciones anteriores, cuando alcanzó 69 por ciento en mayo y 68 por ciento en abril. El estudio identifica que los programas sociales, el manejo de la economía y la conducción del gobierno continúan entre los aspectos mejor evaluados por la ciudadanía, mientras que la seguridad pública sigue siendo el principal reto señalado por los entrevistados.

El sondeo también refleja que la popularidad presidencial se ha mantenido estable a pesar del intenso debate político nacional y de la coyuntura internacional, un comportamiento que confirma la permanencia de una base sólida de respaldo ciudadano.

A estos resultados se suma la encuesta nacional de De las Heras Demotecnia, difundida por Grupo Fórmula, que presenta una evaluación igualmente favorable para la titular del Ejecutivo.

El estudio encontró que 72 por ciento de los entrevistados tiene una opinión buena o muy buena de Claudia Sheinbaum, mientras que únicamente 17 por ciento manifestó una percepción negativa.

La encuesta añade otros indicadores que apuntan en la misma dirección. La Presidenta obtuvo una calificación promedio de 7.4 y 66 por ciento de los consultados respondió que, si pudiera hablar con ella, le pediría continuar como hasta ahora o le expresaría que su administración marcha por buen camino.

Otro dato relevante es que 69 por ciento de los participantes manifestó que desea que Sheinbaum permanezca en la Presidencia hasta concluir su mandato constitucional, frente a 27 por ciento que respaldaría una eventual revocación.

Entre los atributos personales mejor valorados destacan la honestidad, la cercanía con la población y el apoyo a los sectores más vulnerables. Asimismo, los derechos de las mujeres aparecen como el rubro donde los ciudadanos perciben mayores avances, seguidos de la atención a niñas, niños y jóvenes, así como de la continuidad de los programas sociales.

La encuesta de De las Heras también identifica áreas donde persisten las mayores exigencias ciudadanas. La seguridad pública y el combate a la corrupción continúan entre los temas que generan mayor demanda de resultados, aunque casi la mitad de los entrevistados considera que comienzan a observarse avances en materia de seguridad.

En otra medición, realizada por Question Mark para El Heraldo Media Group, la aprobación presidencial se ubicó alrededor de 70 por ciento, confirmando la tendencia observada por las demás casas encuestadoras respecto al respaldo ciudadano hacia la administración federal.

El estudio señala que siete de cada diez mexicanos aprueban el desempeño de la Presidenta y mantiene al gobierno federal con uno de los niveles de aceptación más altos registrados para un inicio de sexenio en los últimos años.

En el terreno político-electoral, El Heraldo de México difundió además una encuesta sobre el escenario en Tlaxcala, donde Morena conserva el liderazgo en las preferencias ciudadanas rumbo a la renovación de la gubernatura.

La medición ubica al partido guinda al frente de las preferencias, con ventaja sobre las fuerzas de oposición, consolidando la competitividad electoral que ha mostrado en la entidad desde los procesos anteriores.

Aunque cada encuesta emplea metodologías distintas y formula preguntas específicas sobre aprobación, opinión favorable o continuidad en el cargo, todas convergen en un mismo sentido: la administración de Claudia Sheinbaum mantiene niveles elevados de respaldo ciudadano y Morena conserva una posición favorable en el panorama político nacional de cara a los próximos procesos electorales.

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