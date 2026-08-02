stas son las palabras que NO debes usar en transferencias electrónicas

Para este mes de agosto es necesario que pongas atención en las transferencias que haces bajo conceptos de broma, pues podrían provocarte una auditoría del SAT

MÉXICO.- Aunque hay algunos comportamientos que nos parecen broma a la hora de hacer una transferencia electrónica, la realidad es que debemos tener cuidado porque hacerlo bajo ciertos conceptos nos podría traer una auditoría del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Si bien la documentación consultada en el portal del SAT o en alguna autoridad bancaria no indica que estos conceptos de broma que de pronto usamos en las transferencias que hacemos a amigos o familiares estén prohibidos, sí se recomienda que no se utilicen para evitar algunas consecuencias fiscales automáticas por los textos que incluimos en estas operaciones financieras.

¿Cuáles son las palabras que NO se pueden usar en tus transferencias electrónicas en agosto?

En las transferencias bancarias debes evitar el uso de términos relacionados con delitos o bromas; se destacan términos que estén relacionados con drogas, secuestros o armas. Las palabras y temas que pudieran causar conflicto serían los siguientes:

Delitos: Fraude, robo, soborno, extorsión u homicidio.

Actividades ilícitas: Droga, armas, cártel, secuestro, lavado.

Otros: Chistes sobre terrorismo, bombas o expresiones de índole sexual.

Crédito: Especial

¿Cuáles son los criterios del Tribunal Federal de Justicia Administrativa?

Cuando la autoridad presume que determinados depósitos constituyen ingresos, el contribuyente puede desvirtuar esa presunción acreditando el verdadero origen de los recursos mediante documentación que pruebe que los ingresos o las transferencias tuvieron buen puerto.

Además, las resoluciones consultadas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre transferencias electrónicas y términos prohibidos, hacen alusión al valor probatorio de estas operaciones y los elementos necesarios para que se acredite que en realidad se trató de una broma y que la transferencia se hizo bajo términos y operaciones concretos y, sobre todo, legales.

¿Cómo puedes probar que una transferencia electrónica no fue de broma?

Es muy fácil, porque entre los elementos probatorios en el TFJA están:

Estados de cuenta

Reportes de transferencias

Identificación de las cuentas de origen

Identificación de las cuentas de destino

Si bien las reglas públicas del SAT no establecen que determinadas palabras estén o no prohibidas o que puedan provocar que el SAT te realice una auditoría, es recomendable no tener que llamar la atención de esta manera.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO