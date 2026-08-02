Vuelca tráiler cargado con sorgo en el Puente Roto

El incidente reportado a las 07:00 horas solo dejó daños materiales, no hubo lesionados.

Por. Oscar Figueroa

La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Un tráiler volcado con 35 toneladas de sorgo se volcó la mañana de este domingo en la carretera Tampico Mante, a un costado del Puente Roto de Altamira.

El incidente reportado a las 07:00 horas solo dejó daños materiales, no hubo lesionados.

El accidente se registró en el carril con dirección de norte a sur y se presume que el operador de un tractocamión Kenworth modelo 2020 perdió el control y terminó sobre su costado izquierdo, lo que dejó la cabina y el remolque atravesados sobre los dos carriles.

Toda la carga quedó esparcida sobre el pavimento, la cual tenía como destino el municipio de Tamuín San Luis Potosí.

El carril lateral estuvo cerrado por más de cinco horas, primero se recogió la mercancía y después fue levantado el tractocamión.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos se encargaron de resguardar el área del accidente, además de tomar conocimiento para elaborar el parte informativo.

A pesar de que el Puente Roto o también llamado de La Esperanza tiene más de un año en funciones, los accidentes de unidades de carga son frecuentes.

El exceso de velocidad es el principal factor que ha ocasionado los choques y las volcaduras.