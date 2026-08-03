Alteran y tumban 45 edificios históricos

Denuncian alteraciones y demolición de edificios y casas antiguas sin que intervenga el INAH

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Al menos 45 inmuebles, entre edificios históricos y viviendas antiguas, han sido alterados, remodelados, demolidos o incluso convertidos en estacionamientos en el primer cuadro de Ciudad Victoria sin la intervención del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), denunció el cronista de la ciudad, Francisco Ramos Aguirre.

Explicó que cada vez son más las construcciones del siglo pasado que presentan modificaciones que afectan su valor histórico.

Precisó que los edificios construidos durante la década de 1950 o incluso años posteriores también forman parte del patrimonio urbano y, por ello, deben ser protegidos.

«No importa si fueron construidos en 1955 o 1960, como algunas propiedades de la familia Medina; forman parte del entorno histórico del centro de la ciudad y debieron ser considerados inmuebles protegidos», señaló.

Indicó que recientemente al menos cinco viviendas fueron remodeladas sin que existiera un proceso de restauración conforme a los lineamientos del INAH.

Como ejemplo mencionó inmuebles ubicados en las calles 15, así como en las esquinas de 17 y 18 Hidalgo y 17 y 18 Morelos, donde algunas construcciones fueron demolidas o modificadas con materiales que alteran su arquitectura original.

En algunos casos, como una vivienda ubicada en la esquina de las calles 15, Allende y Abasolo, el INAH sí intervino y suspendió los trabajos; sin embargo, dijo desconocer los criterios que utiliza la dependencia para actuar en unos casos y en otros no.

Ramos Aguirre explicó que, de los aproximadamente 300 bienes patrimoniales registrados en Ciudad Victoria —entre inmuebles, murales, esculturas y monumentos—, alrededor del 15 por ciento se encuentra abandonado, ha sido demolido o presenta intervenciones no autorizadas.

Estimó que cerca de 45 edificios históricos han sido demolidos, remodelados sin autorización o permanecen en deterioro por el abandono, como ocurre con una finca ubicada en la calle 16 Ocampo.

Señaló que, como cronista de la ciudad, su labor consiste únicamente en documentar y hacer visible esta problemática, ya que la autoridad competente para intervenir es el INAH.

Finalmente, recordó que quienes adquieren propiedades en el primer cuadro de Ciudad Victoria conocen que se trata de zonas protegidas y que cualquier intervención debe apegarse a la normatividad vigente.

Agregó que en barrios tradicionales como Tamatán y Mainero también existen inmuebles con valor histórico.

Asimismo, destacó que el Gobierno del Estado proyecta restaurar el antiguo Cine Avenida, conservando su fachada original.