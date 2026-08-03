Pegará fuerte el frío en zona centro

Alertan que en la próxima temporada invernal, el frio será intenso en Victoria

Por. Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Aunque su llegada aún está a varios meses de distancia, páginas especializadas en monitoreo meteorológico, como Meteo Alert Victoria y Meteo Alert Tampico, advirtieron que el próximo invierno podría convertirse en uno de los más fríos de la última década para el centro y sur de Tamaulipas, debido a una mayor frecuencia de masas de aire ártico y sistemas frontales durante la temporada.

A través de publicaciones difundidas en sus redes sociales, los especialistas señalaron que las regiones aledañas a Ciudad Victoria, así como la zona conurbada de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, podrían experimentar episodios de frío más intensos que los registrados en la mayoría de los inviernos desde 2016.

De acuerdo con los análisis compartidos por ambas plataformas meteorológicas, las condiciones atmosféricas actuales favorecen la posibilidad de una temporada con incursiones más frecuentes de aire polar hacia el noreste de México, lo que incrementaría el potencial de descensos significativos de temperatura y eventos de «norte» en la región.

El pronóstico cobra relevancia debido a que tanto el invierno meteorológico, que comprende del 1 de diciembre al 28 de febrero, como el invierno astronómico, que inicia con el solsticio de invierno durante la última decena de diciembre, podrían presentar condiciones más severas que las registradas en años recientes.

No obstante, los especialistas aclararon que aún faltan varios meses para el inicio oficial de la temporada invernal y que los modelos climáticos continúan ajustándose. Sin embargo, la tendencia observada apunta a un escenario favorable para la llegada de frentes fríos más activos sobre Tamaulipas.

De confirmarse estas proyecciones, el invierno 2026-2027 podría convertirse en uno de los más significativos de los últimos diez años para el centro y sur del estado, donde habitualmente las masas de aire ártico provocan marcados descensos de temperatura, fuertes vientos y varios días consecutivos de ambiente frío.

Las páginas Meteo Alert Victoria y Meteo Alert Tampico informaron que continuarán actualizando sus pronósticos estacionales conforme avance el otoño y exista mayor certeza sobre el comportamiento de los patrones atmosféricos que definirán la intensidad del próximo invierno.