Petición de productores de Abasolo llegará al escritorio del gobernador

Tras la manifestación de productores de Abasolo, el secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura de Tamaulipas, Antonio Varela Flores, aseguró que ya fueron atendidos y que la petición será planteada al gobernador Américo Villarreal.

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Luego de la manifestación realizada por productores de maíz del municipio de Abasolo para exigir apoyos que compensen los bajos precios del grano, el secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura de Tamaulipas, Antonio Varela Flores, informó que los agricultores ya fueron atendidos y que el planteamiento será presentado al gobernador del estado.

El funcionario explicó que previamente sostuvo un encuentro con los productores en Abasolo y reiteró que la solicitud de apoyos económicos directos representa un tema complejo que requiere la participación de autoridades estatales y federales.

“Lo que piden no es algo muy sencillo ni rápido de solucionar. Están solicitando un recurso en efectivo para compensar un poco el precio que actualmente tiene el maíz”, señaló.

Por tanto, Varela Flores indicó que sostendría una reunión con el gobernador, Américo Villarreal Anaya, en la que abordaría la situación planteada por los productores del municipio.

Y es que explicó que, a nivel federal, las autoridades buscan fortalecer la rentabilidad del campo mediante estrategias enfocadas en la reducción de costos de producción, incluyendo la participación de empresas proveedoras de fertilizantes, agroquímicos e insumos agrícolas para impulsar esquemas de compras consolidadas que permitan disminuir gastos para los agricultores.

Asimismo, destacó que Tamaulipas ha mantenido de manera constante la gestión para que sus productores sean considerados dentro de los programas de apoyo implementados por la Federación para cultivos como maíz y sorgo.

También recordó que los incentivos otorgados recientemente beneficiaron principalmente a estados productores del Pacífico, entre ellos Sinaloa, aunque consideró que existe la posibilidad de que estos esquemas se amplíen gradualmente a otras entidades.

“Siempre hemos puesto sobre la mesa a Tamaulipas, no nada más con sorgo, sino también con maíz. Aunque no producimos los mismos volúmenes que otros estados, estratégicamente nuestra producción está más cerca de importantes zonas de consumo, lo que representa ventajas logísticas”, expresó.

El secretario agregó que la administración estatal continuará impulsando las gestiones necesarias ante la Federación para que los productores tamaulipecos puedan acceder a programas que ayuden a enfrentar la caída de precios y mejorar la rentabilidad de sus cosechas.