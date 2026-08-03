Seis muertos y 84 lesionados deja período vacacional en Tamaulipas

Protección Civil de Tamaulipas reportó un saldo de seis personas fallecidas, 84 lesionadas y 45 accidentes carreteros durante el periodo vacacional

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Terminaron las dos semanas de vacaciones de verano, y en Tamaulipas, este periodo dejó hasta ahora un saldo de seis personas fallecidas, 84 lesionadas y 45 accidentes en carreteras de Tamaulipas, informó Luis Gerardo González de la Fuente, Coordinador Estatal de Protección Civil.

El titular de la dependencia, detalló que seis de las víctimas mortales perdieron la vida en percances carreteros, mientras que una más falleció en una playa del estado.

Los accidentes también han provocado cuantiosos daños materiales y movilizaciones de cuerpos de emergencia en distintos puntos de la entidad.

De acuerdo con el funcionario, el exceso de velocidad y las imprudencias al volante continúan siendo las principales causas de los siniestros registrados durante esta temporada.

Los tramos con mayor incidencia de accidentes son las carreteras Victoria-Monterrey, Victoria-Matamoros, la vía costera Soto la Marina-Rayones y el entronque hacia Llera, donde se ha concentrado el mayor número de percances.

González de la Fuente señaló que el operativo de seguridad y vigilancia permanecerá activo hasta el cierre oficial del periodo vacacional escolar.

Asimismo, exhortó a los automovilistas a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y evitar maniobras de riesgo para prevenir nuevos accidentes en las carreteras tamaulipecas.