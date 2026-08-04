Cae homicidio al mínimo en 13 años

Tamaulipas registró 300 presuntos homicidios durante 2025, la cifra más baja desde 2012, con una reducción de 48.8% respecto al año anterior y una tasa de 8 casos por cada 100 mil habitantes

Por. Staff

Expreso-La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Tamaulipas cerró 2025 con 300 presuntos homicidios, la cifra preliminar más baja desde el 2012, de acuerdo con el reporte «Defunciones por Homicidio» publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el pasado 3 de agosto.

Esa cifra representa una reducción de 48.8% respecto a los 586 casos registrados en 2024, y coloca la tasa estatal en 8 presuntos homicidios por cada 100 mil habitantes, la más baja del periodo 2012-2025, periodo para el cual hay estadística disponible.

Para el cálculo, el INEGI utilizó una población estimada de 3 millones 572 mil 977 habitantes al 30 de junio de 2025.

La caída se inscribe en una tendencia sostenida a la baja desde 2018, año en que el estado alcanzó su punto más alto de la serie con mil 437 presuntos homicidios y una tasa de 40 por cada 100 mil habitantes.

Desde entonces, el número de casos ha disminuido de manera casi ininterrumpida: 883 en 2019, 800 en 2020, 739 en 2021, 482 en 2022, 701 en 2023 —único repunte del periodo posterior a 2018— y 586 en 2024, hasta llegar a los 300 casos preliminares de 2025.

El reporte del INEGI aclara que los datos corresponden a «presuntos homicidios», a partir de la información que capta en el Registro Civil, los Servicios Médicos Forenses y las Agencias del Ministerio Público.

Panorama nacional: caída tras siete años

A nivel nacional, el INEGI contabilizó de forma preliminar 27 mil 989 presuntos homicidios durante 2025, equivalentes a una tasa de 21.4 por cada 100 mil habitantes, menor a la tasa de 25.8 registrada con datos definitivos en 2024 —una reducción de 4.4 puntos—. La serie histórica muestra que el país alcanzó su punto más alto en 2019, con 36 mil 661 casos, seguido de una meseta elevada que se mantuvo entre 32 mil y 36 mil homicidios anuales hasta 2024. La cifra de 2025 representa el nivel más bajo desde 2016, cuando se registraron 24 mil 559 casos.

Del total nacional, 24 mil 506 víctimas fueron hombres y 3 mil 154 mujeres, con tasas de 38.4 y 4.7 por cada 100 mil habitantes en cada caso, respectivamente —ambas también por debajo de sus equivalentes de 2024, que fueron de 46.4 y 5.6—. La disminución en la tasa masculina (8.0 puntos) fue más pronunciada que en la femenina (0.9 puntos), aunque ambas mantienen la brecha histórica: la tasa de homicidios en hombres ha sido, de manera constante desde 1990, entre siete y nueve veces mayor que la de mujeres.

Dentro de la serie 2012-2025, Tamaulipas se ubicó en 2025 entre los estados con menor incidencia absoluta de presuntos homicidios, muy por debajo de entidades como Guanajuato (3 mil 249 casos), Estado de México (2 mil 575), Chihuahua (2 mil 106), Baja California (2 mil 095) y Sinaloa (mil 805), que encabezaron el listado nacional ese año. En cuanto a tasa por cada 100 mil habitantes, la de Tamaulipas (8) se ubicó también por debajo del promedio nacional (21), y lejos de los estados con las tasas más altas: Colima (89), Sinaloa (57), Sonora (54) y Morelos (58).

En el otro extremo, Yucatán (2), Coahuila (3) y Chiapas (7) registraron las tasas más bajas del país en 2025, seguidas de cerca por Tamaulipas. El comportamiento nacional en 2025 no fue homogéneo: mientras estados como Tamaulipas, Nuevo León (de 27 a 12) y Colima (de 124 a 89) registraron caídas pronunciadas en su tasa respecto a 2024, otros —como Sinaloa, que subió de 33 a 57— reportaron incrementos significativos en el mismo periodo.