‘Chicharito’ otra vez: a mi ex le faltó ser ‘muchísimo más femenina’

El futbolista declara que su falta de “masculinidad” también influyó en el fracaso de su matrimonio con la modelo Sarah Koha

Staff

Ciudad de México.-Las declaraciones polémicas de Javier ‘Chicharito’ Hernández parecen no tener fin, pues ahora el exdelantero de Chivas de Guadalajara volvió a referirse a su vida personal y aseguró que su falta de “masculinidad” y de “feminidad” de su exesposa, Sarah Kohan, influyeron en el fracaso de su matrimonio.

Durante una plática en el podcast Learning to be human, el goleador de la Selección Mexicana reflexionó sobre su separación con la modelo e influencer australiana, con quien mantuvo una relación durante varios años y tuvo dos hijos.

Durante la entrevista con Eleni Fafutis, Javier ‘Chicharito’ Hernández aseguró que con el paso del tiempo entendió que tanto él como Sarah Kohan dejaron de desempeñar el rol que, desde su perspectiva, necesitaba la relación para mantenerse.

“A mi exesposa le faltó ser muchísimo más femenina y a mí me faltó ser muchísimo más masculino”.

El delantero explicó que, durante su matrimonio, perdió rasgos de su identidad al intentar responder a las expectativas de otras personas, situación que terminó afectando la relación.

“No estaba siendo lo suficientemente masculino. Estaba tratando de complacer a todo el mundo menos a mí. Ahora entiendo que necesito una mujer que quiera ser femenina y yo ser un hombre masculino. Eso es lo que funciona para mí”.

El futbolista también reconoció que ese proceso lo llevó a dejar de lado aspectos que hoy considera importantes dentro de una pareja.

“Dejé de liderar mi vida. Dejé de tomar decisiones desde quien realmente soy”.

Javier Hernández afirmó que no busca responsabilizar únicamente a su exesposa por el fracaso del matrimonio, sino que ambos tuvieron una parte de responsabilidad en la ruptura.

“Los dos fallamos. Yo también tengo muchísima responsabilidad. No estoy diciendo que todo haya sido culpa de ella”.

El exjugador del Club Chivas añadió que el divorcio se convirtió en una de las experiencias más difíciles de su vida y que, a partir de ella, comenzó un proceso de crecimiento personal.

“Fue uno de los golpes más duros que he vivido, pero también una de las experiencias que más me han enseñado”.

Para el exseleccionado mexicano, hoy tiene una visión distinta sobre las relaciones de pareja y considera que hombres y mujeres deben sentirse cómodos con el papel que desean asumir dentro de una familia, algo que, según el futbolista, tiene con su actual pareja, por ello se siente más cómodo.

Javier ‘Chicharito’ Hernández y Sarah Kohan comenzaron su relación en 2018 y, un año después, contrajeron matrimonio a escondidas.

Durante su relación nacieron sus dos hijos, Noah y Nala, quienes con frecuencia aparecían en las publicaciones que ambos compartían en redes sociales.

La pareja terminó separándose apenas un par de años después de iniciar su vida matrimonial. Desde entonces, tanto el futbolista como la modelo han mantenido aspectos de su vida privada alejados del foco mediático, aunque en distintas ocasiones ‘Chicharito’ Hernández ha hablado públicamente sobre el aprendizaje que le dejó esa etapa.