Desarticulan otras cuatro ‘refinerías’

El golpe de la Fiscalía General de la República a la delincuencia organizada se registra en los estados de San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos

Staff

Ciudad de México.-La Fiscalía General de la República (FGR) informó la desarticulación de 4 centros utilizados para procesar combustible de forma ilícita en los estados de San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos.

Una denuncia anónima reportó una nave industrial en el municipio de San Luis Potosí a la que ingresaban autotanques de manera constante.

Las autoridades localizaron ahí 8 tanques de unos 80 mil litros, ocho cilindros horizontales, seis verticales y 894 contenedores de mil litros.

También aseguraron una máquina asfaltadora, generadores, herramientas, equipo de cómputo, documentación, una camioneta y entre 500 mil y 600 mil litros de petrolífero, además de cinchos de seguridad para escotillas de pipas.

La siguiente incursión de FGR fue en Laguna de San Vicente, también en San Luis Potosí, se aseguraron 18 tanques verticales, dos líneas de producción, unos 40 mil litros de petróleo crudo y diésel, así como muestras de ácido sulfúrico e hidrocarburos y documentación.

Mientras que en Tizayuca, Hidalgo, intervino una instalación denunciada por probable procesamiento de combustibles, donde halló 32 contenedores de mil litros, 25 de 5 mil y 456 mil 300 litros de una sustancia identificada preliminarmente como posible hidrocarburo o producto químico, además de equipos electrónicos y documentos.

El cuarto inmueble fue localizado en Cuautla, Morelos, después de una denuncia sobre el ingreso constante de pipas escoltadas por camionetas y fuertes olores a hidrocarburos y químicos.

Allí se recogieron seis muestras ministeriales, documentación y talones de cheques.

La operación, realizada con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y Pemex Logística, forma parte de la Estrategia Nacional contra el Robo de Hidrocarburos y derivó de labores de inteligencia e investigación coordinadas por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

La FGR no informó de personas detenidas por estas cuatro operaciones y señaló que mantendrá abiertas las líneas de investigación para identificar a quienes participen en estas actividades.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que el Gobierno mantiene investigaciones sobre las redes de delincuencia organizada vinculadas con el robo y procesamiento ilegal de combustibles, después del hallazgo de instalaciones clandestinas.

La FGR informó en julio del aseguramiento de 18.9 millones de litros de hidrocarburos en 170 ferrotanques y mantiene abiertas líneas de investigación sobre más de 70 personas en nueve estados.