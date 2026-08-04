El incendio en la Pepsi de Matamoros fue provocado: Fiscal

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó que el incendio registrado en el centro de distribución de PepsiCo en Matamoros fue intencional.

Por. Perla Reséndez

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El incendio en el centro de distribución de PepsiCo en Matamoros fue provocado y no ocurrió de manera accidental, afirmó el Fiscal General de Justicia de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, descartando en esto la acción de la delincuencia organizada.

Explicó que un análisis conjunto de peritajes de criminalística, dictámenes especializados en incendios y el estudio de imágenes permitió identificar tres puntos donde se inició el fuego, de los cuales dos fueron los principales y uno tuvo menor impacto.

El funcionario agregó que los peritos determinaron que los incendios fueron iniciados de manera secuencial durante

aproximadamente 10 minutos, por lo que no ocurrieron al mismo tiempo.

Govea Orozco apuntó que acuerdo con la investigación, al menos una persona habría ingresado al inmueble y provocado el incendio, utilizando algún instrumento para iniciar el fuego, posiblemente un encendedor de cocina u otro mecanismo similar, sin embargo, dicho objeto no fue localizado porque se consumió completamente durante el incendio, al igual que gran parte de la evidencia.

El Fiscal General señaló que la rápida propagación de las llamas se explica por los materiales almacenados en la planta, como frituras y otros productos con alto contenido de grasas y harinas, que facilitaron la expansión del fuego.

Respecto a la identidad del responsable, indicó que hasta el momento no ha sido posible identificarlo plenamente, aunque en los videos de seguridad se aprecia al menos una silueta, por lo que continúan analizando las grabaciones y buscan obtener imágenes de cámaras particulares ubicadas en los alrededores para mejorar la identificación.

Ademas afirmó que no existe ningún elemento que vincule el incendio con la delincuencia organizada o con un caso de extorsión, conclusión que se basa tanto en los resultados de la investigación como en las entrevistas realizadas a empleados del centro de distribución, quienes manifestaron no haber sido objeto de amenazas o presiones.

Finalmente, el Fiscal General de Justicia señaló que las autoridades continúan trabajando para establecer la identidad del responsable y el móvil del incendio, y adelantó que en los próximos días podrían darse a conocer nuevos avances en la investigación.