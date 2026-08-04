Gustavo, no estaba muerto, andaba de parranda…

VIDA DIARIA/ ROSA ELENA GONZÁLEZ

Por. Rosa Elena González

¿Qué regreso GUSTAVO CARDENAS a la política y con mando al partido naranja? Lo real es que nunca se fue, aunque en teoría ya no contaba con cargo alguno en el Partido Movimiento Ciudadano, la verdad es que todos los que de una manera u otra andan en temas políticos sabían que, con o sin nombramiento, él mucho tenía que ver en las decisiones que se tomaban en el MC.

Guste o no GUSTAVO, es GUSTAVO, querido por unos, odiado por otros, pero, con todo y sus circunstancias y que está ya muy lejos de ser aquel muchacho alegre, pues los años no pasan en balde, sigue siendo la figura protagónica del MC.

Por lo tanto, y como dijera la canción, GUSTAVO no estaba muerto, políticamente hablando, andaba de parranda, o divirtiéndose con sus videos para sus sobrinos, que, a decir verdad, también eso le sirvió para estar activo, vigente en la mente de sus seguidores y siendo tema de conversación en mesas de café.

Si bien es cierto no fue GUSTAVO el que inicio con el partido en Tamaulipas, si fue el que le dio movimiento, logrando posicionamiento, razón por la que no sorprende que el dueño de la franquicia a nivel nacional, su amigo DANTE DELGADO lo quiera activo nuevamente en territorio y mediáticamente.

Viene a colación lo anterior porque en días pasados se dio a conocer que designaron a GUSTAVO CÁRDENAS GUTIERREZ como delegado nacional del MC en Tamaulipas, donde una de sus funciones será fortalecer las estura electoral de cara al 2027.

Luego de que se publicitara el nombramiento de CARDENAS, los comentarios, a favor y en contra, llovieron en redes sociales, pero para un político con piel gruesa hasta los malos comentarios son buenos pues generan polémica y más audiencia.

Quien sabe hasta donde sea bueno o malo para e MC que GUSTAVO reaparezca con cargo en ese partido, ya no son los mismos tiempos ni las mismas circunstancias, y como dice otro viejo dicho, crea fama y échate a dormir, CARDENAS es un personaje polémico, con uno que otro señalamiento.

Hoy día, por si solos, el partido naranja trae en tierras cuerudas nuevas figuras que están haciendo su lucha por posicionarse, quieren aparecer en la boleta electoral del 2027 y como la ciudadanía ya experimentó con otros partidos y personajes igual puede apostarle a algo nuevo, veremos cómo les va a los naranjas ahora que GUSTAVO está de regreso oficialmente.

En fin, la situación es que como ya se aproxima el inicio del año electoral los partidos políticos comienzan a mover sus piezas con miras al 2027, el MC y Verde prometen dar sorpresas, en el partido naranja, con todo y un dirigente estatal que no pinta, hay figuras jóvenes que traer buen movimiento, con GUSTAVO CÁRDENAS como delegado y responsable de fortalecer estructuras veremos para cuanto les alcanza.

Por lo pronto se rumora que antes de que inicie el año electoral el MC dará cobijo a nuevas figuras políticas, puede ser que la abanderada para la presidencia municipal sea una mujer.

Mientras vemos que sucede con las candidaturas naranjas, la dirigencia nacional y el dueño de la franquicia del MC reconocen el liderazgo de CARDENAS GUTIERREZ en Tamaulipas y le dan un voto de confianza con nueva responsabilidad.

Triste caso para ROBERTO LEE, si de por si ni figuraba, ahora menos, pues prácticamente le arrebaten cámaras y micrófonos, porque GUSTAVO es un tipo que sabe cómo moverse mediáticamente y en territorio, seguramente aprovechara todos los espacios.

Y pues no, GUSTAVO no estaba muerto, andaba de parranda, claro, políticamente hablando.